29. Oktober 2017, 15:25 Uhr Formel 1 Hamilton muss den Unterschied machen









Feedback

Sebastian Vettel findet im Qualifying im richtigen Moment zur perfekten Abstimmung und zur richtigen Reifennutzung und erobert damit die Pole Position.

Dennoch könnte Lewis Hamilton in Mexiko den WM-Titel gewinnen.

Ob er das schafft, hängt mehr von seinem Können als Fahrer ab als auf anderen Strecken.

Das Rennen im Liveticker gibt es ab 20 Uhr hier.

Von Elmar Brümmer, Mexiko-Stadt

Im vielleicht spannendsten Qualifying der Formel-1-Saison hat Sebastian Vettel alles getan, was er tun konnte, um das Titelrennen trotz 66 Punkten Rückstand auf Lewis Hamilton noch offen zu halten. Sein langgezogene "bapapapapapap" über den Boxenfunk imitierte nicht etwa eine weitere technische Schwäche an seinem Ferrari, sondern es war das Triumphgeheul nach der Bestzeit in der Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko.

Der Hesse sichert sich mit der 50. Pole-Position seiner Karriere durch die schnellste Runde des Tages in letzter Minute die beste Ausgangsposition für den drittletzten WM-Lauf. Die zweitbeste Zeit gelang Max Verstappen im Red-Bull-Renault, der lange wie der Tagesbeste ausgesehen hatte. Ihm fehlten am Ende 0,086 Sekunden auf den Ferrari. Lewis Hamilton konnte sich im entscheidenden Umlauf nicht mehr verbessern, sein Rückstand auf Vettel betrug fast eine halbe Sekunde.

Auf der rutschigen Piste im Autodromo Hermanos Rodriguez fand Vettel im richtigen Moment zur perfekten Abstimmung und zur richtigen Reifennutzung. Sein Trainingsfreitag war ja nicht wirklich optimal gelaufen - der Feuerlöscher im Ferrari war losgegangen. "Diesmal war es dann eine andere Explosion im Cockpit", sagt der Heppenheimer über den Moment, als er über Boxenfunk von seiner Platzierung erfuhr, seiner erst vierten in dieser Saison. Sichtlich gelöster sieht er seine Chancen, das fast verlorene Rennen doch nochmal herumzureißen: "Ich bin sehr glücklich. Ich kann nur auf Sieg fahren, alles andere liegt nicht mehr in meinen Händen." Ein fünfter Platz würde Gegenspieler Hamilton zum vierten Titel reichen.

Hamiltons Motivationstrick: Er stellt sich vor, bergauf zu schwimmen

Für die Kontroverse des Samstags sorgte einmal mehr der Niederländer Max Verstappen, der mit einer Gewaltrunde vor der ersten Pole-Position in der Formel 1 stand. Die Rennleitung ermittelte gegen ihn, weil er den Finnen Valtteri Bottas behindert haben solle. Verstappen war in Austin der dritte Platz aberkannt worden, woraufhin er die Rennkommissare unflätig beschimpfte. Es folgte eine laue Entschuldigung via Instagram in Mexiko, aber auch diesmal war er der Meinung: "Welcher Vorfall? Ich habe keinen gesehen."

Lewis Hamilton ist der einzige Fahrer, der bislang alle 999 Runden der Saison bestritten hat, und ohne Ausfall durchzukommen, das ist eins seiner Ziele. Damit vermeidet der Brite geschickt die Diskussion darum, ob er seinen zweiten Matchball nutzen kann, um vorzeitig Champion zu werden. Nur einmal gelang es den Reportern an diesem Wochenende, Hamilton in eine Diskussion zu verwickeln. "Ich möchte den Titel auf die richtige Art gewinnen", sagt der Brite, das soll heißen: möglichst aus eigener Kraft.