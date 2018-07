5. Juli 2018, 10:36 Uhr WM-Aus für Schiedsrichter Brych Ein Patzer und viele Fragezeichen

Schiedsrichter Felix Brych kommt bei der WM nicht mehr zum Einsatz, er durfte nur eine Partie pfeifen.

Im Spiel Serbien gegen die Schweiz gibt er fälschlicherweise einen Elfmeter nicht, danach wird er vom serbischen Trainer mit Kriegsrhetorik beschimpft. Doch die Fifa verhängt nur eine milde Strafe.

Der deutsche Fußball steht in Sachen Schiedsrichterwesen doppelt blöd da.

Von Martin Schneider

Die Szene, die Schiedsrichter Felix Brych offenbar die WM kostete, läuft in der 66. Minute des Spiels Serbien gegen die Schweiz. Der Serbe Tajic flankt von der rechten Seite vors Schweizer Tor, Brych steht im Zentrum mit guter Sicht auf den Sechzehner. Dort klammern die Schweizer Fabian Schär und Stephan Lichtsteiner am Serben Aleksandar Mitrovic, Mitrovic setzt den linken Ellbogen ein, alle drei Fallen hin (hier die Szene im Video). Brych pfeift Stürmerfoul. Mitrovic ist entsetzt, geht zu Brych, deutet ihm mit zwei Fingern an, dass zwei Spieler ihn gehalten haben, aber Brych weist ihn zurecht. Vielleicht, weil Mitrovic früh im Spiel schon einmal allzu leicht gefallen ist.

Allerdings hatte hier der Stürmer und nicht der Schiedsrichter recht. Schär und Lichtsteiner umarmen Mitrovic, sie attackieren nur den Mann und das ist im Fußball, selbst bei der eher großzügigen Regelauslegung bei dieser WM, nicht erlaubt. Es hätte Elfmeter für Serbien geben müssen. Es war ein Fehler von Brych und seinem Team. Auch die Videoschiedsrichter korrigierten ihn nicht. Sonst leitete Brych die schwierige, weil politisch aufgeladene Partie (bei der Schweiz spielten albanischstämmige Spieler gegen den alten Kriegsgegner Serbien) souverän. Aber für Schiedsrichter gelten ja immer verschärfte Bewertungskriterien. Ein Patzer - und niemand redet mehr über die restlichen 89 Minuten.

Die Frage ist aber, ob dieser Fehler wirklich ausreicht, um den Umgang mit Brych und seinem Team zu erklären. Denn die Fifa hat Brych nach Hause geschickt, obwohl nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft theoretisch nichts gegen weitere Einsätze gesprochen hätte. "Der Verlauf der WM ist für mich und mein Team natürlich eine herbe Enttäuschung. Aber das Leben geht weiter und wir kommen wieder", wird Brych in einer DFB-Mitteilung zitiert.

Das Aus nach einem Einsatz ist mindestens überraschend, weil der europäische Fußballverband Uefa im Fall Brych zu völlig anderen Bewertungen neigt als die Fifa. Er pfiff das Champions-League-Finale 2017, zuvor das Europa-League-Finale 2014, bei der Europameisterschaft vertraute ihm der Verband die Leitung des Spiels England gegen Wales an, weitere Einsätze verhinderte damals das erfolgreiche Abschneiden der Elf von Joachim Löw. Der Deutsche Fußball-Bund sieht ihn als besten Schiedsrichter an und in der Bundesliga oder im DFB-Pokal kann man sich an keine Partie erinnern, die dieser Einschätzung widersprechen würde.

Bei dieser Weltmeisterschaft bekam Brych im Gegensatz zu anderen Top-Schiedsrichtern aber nur ein einziges Spiel zugeteilt. Björn Kuipers (Niederlande), Néstor Pitana (Argentinien) oder Gianluca Rocchi (Italien) pfiffen dreimal, fast alle anderen Unparteiischen leiteten mindesten zwei Partien. Für Brych war schon nach dem Serbien-Spiel Schluss. "Offensichtlich wurde Felix' schwierige und strittige Elfmeter-Entscheidung von der Fifa als so schwerwiegend bewertet, dass es keine weiteren Ansetzungen mehr für ihn gab", sagte Ronny Zimmermann, der für die Schiedsrichter zuständige DFB-Vizepräsident.