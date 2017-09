8. September 2017, 08:06 Uhr FC Bayern Rudy macht schon Späßle









Sebastian Rudy hat nach nicht mal zwei Monaten beim deutschen Meister bereits viel von seiner Zurückhaltung abgelegt.

Bereits in den ersten Partien hat er sich stark präsentiert und die Kritiker überrascht.

"Es fühlt sich sehr gut an, keine Frage. Aber ich hoffe, dass noch mehr geht", sagt Rudy selber. Das hängt vor allem von den Konkurrenten im Team ab.

Von Sebastian Fischer

Geschehnisse in den Kabinen von Profifußballklubs gehören zu den sehr gut gehüteten Geheimnissen auf der Welt, doch Sebastian Rudy hat nun eine Ausnahme gemacht. Er sprach darüber, wie er sich in der Kabine des FC Bayern verhält, mit durchaus überraschender Erkenntnis. Der Nationalspieler Rudy, 27, gehört ja zu den zurückhaltenden Vertretern seiner Branche. Doch er sagte über seinen Habitus im Kreise der Mannschaftskollegen: "Man sollte nicht nur dasitzen und nichts machen." Sondern: "mit jedem mal ein Späßle machen".

Unabhängig vom Inhalt dieser Späßle - über die nicht bekannt ist, ob sie vielleicht Witze über das Abschneiden der holländischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Beisein von Arjen Robben beinhalten, oder eher Ohrenflitschen mit Franck Ribéry - durfte man diese Aussage Rudys durchaus so interpretieren, dass da jemand nach nicht mal zwei Monaten beim deutschen Meister bereits einiges von seiner Zurückhaltung aufgegeben hat. Und man könnte ganz ohne Späßle hinzufügen: zu Recht.

Als Rudy und der Verteidiger Niklas Süle im Sommer gemeinsam als Zugänge von der TSG Hoffenheim vorgestellt wurden, galten sie eher als Beiwerk zu Corentin Tolisso von Olympique Lyon, dem teuersten Zugang der Bundesliga-Geschichte. Sie verschwanden dann erst recht im Schatten von James Rodríguez von Real Madrid, der mit großem Pomp im Stadion vorgestellt wurde. Für Süle und Rudy reichte die kleine Bühne am Vereinsgelände an der Säbener Straße. Doch am Samstag, wenn der FC Bayern am dritten Bundesliga-Spieltag in Hoffenheim antritt, würde es wohl niemanden mehr großartig überraschen, würde Sebastian Rudy wieder von Beginn an auf der Sechserposition spielen.

Einer der großen Profiteure des Erfolgs beim Confed Cup

"Ich freue mich einfach nur, dass es für mich so gut läuft", sagte er am Donnerstag, als er wieder auf der kleinen Bühne an der Säbener Straße Platz nahm. Er wolle nicht ätzen gegen die Kritiker, die vor ein paar Wochen noch sagten, der FC Bayern brauche Rudy gar nicht, er werde der nächste Jan Kirchhoff oder Sebastian Rode, die nach München kamen und wieder gingen, ohne dass sie jemand so recht bemerkt hätte.

Rudy allerdings spielte am ersten Spieltag gegen Leverkusen 90 Minuten lang und bereitete ein Tor seines Kollegen Süle vor. Zwar fiel er nicht heroisch mit dem Zerstören gegnerischer Angriffe auf, doch er ordnete das Spiel mit vielen klugen Pässen. Und er kehrte nun als jener Nationalspieler nach München zurück, der für Deutschland auf der Sechserposition beim 6:0 gegen Norwegen überzeugte, er ist beim DFB einer der großen Profiteure des Erfolgs beim Confed Cup im Sommer.