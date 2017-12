9. Dezember 2017, 21:00 Uhr FC Bayern gegen Frankfurt Ein einziges Gegrätsche









Der FC Bayern ist nach dem 1:0 in Frankfurt Herbstmeister.

"Das ist nicht von Bedeutung", sagt Trainer Jupp Heynckes, "deswegen schießen wir keine Raketen ab."

Von Benedikt Warmbrunn , Frankfurt

Die Szene dieser Partie war eine, die nicht wirklich zu ihrem restlichen Verlauf passen wollte. In ihr ging es um eine Geste der Versöhnung, des Verständnisses, fast schon der Freundschaftlichkeit. Die Szene, die eigentlich nicht so recht in diesen Nachmittag hineinpasste, war eine Umarmung.

Es lief die 75. Minute in der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern, Marius Wolf lief zurück aufs Spielfeld. Drei Minuten zuvor hatte er die rote Karte gesehen, nach einer Grätsche gegen James Rodríguez und war ohne Umwege in die Kabine gelaufen. Anschließend sagten sich die anderen Spieler laut und deutlich, was sich so angestaut hatte in ihnen in den Minuten zuvor, und das war recht viel. Irgendwann löste sich Schiedsrichter Harm Osmers aus diesem Rudel, er lief zur Seitenlinie, schaute sich das Foul auf einem Bildschirm an. Osmers lief zurück, er bat Wolf zu sich, den der Manager aus der Kabine zurückgeholt hatte. Und Osmers zeigte Wolf die gelbe Karte. Dann umarmten sie sich.

Es war eine Szene, die für den Videobeweis sprach, für Osmers, für Wolf. Sie stand aber nicht für diese Begegnung. Die war ruppig, umkämpft, geprägt von Einsatz und Willen, nicht aber von Freundschaft, Versöhnung oder Verständnis. Und am Ende dieses Kampfspieles, nach dem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg, durfte der FC Bayern die Herbstmeisterschaft feiern. Was jedoch zumindest einer nicht feierte, Jupp Heynckes, der Trainer des FC Bayern. "Das ist nicht von Bedeutung", sagte er, "deswegen schießen wir keine Raketen ab."

Starke ersetzt Neuer-Ersatz Ulreich - und bleibt fehlerfrei

Heynckes hatte die Partie genutzt, um seiner Linie der vergangenen Wochen treu zu bleiben - er wechselte kräftig durch. Auf der Bank saßen zunächst unter anderem Mats Hummels, David Alaba, Corentin Tolisso, Sebastian Rudy und Robert Lewandowski; am Dienstag noch, beim 3:1 gegen Paris Saint-Germain, gehörte das Quintett zur Startelf. Außerdem fehlte Sven Ulreich, der aufgrund von Adduktorenproblemen das Aufwärmen abgebrochen hatte. Ihn ersetzte Tom Starke. Er ersetzte ihn fehlerfrei.

Der Torwart war gleich in den ersten Minuten eine der Hauptfiguren. Frankfurt machte früh Druck, störte das Aufbauspiel des FC Bayern schon an dessen Strafraum. Die beste Gelegenheit der ersten Minuten hatte Ante Rebic, dessen Freistoß Starke abwehrte (7.). Der FC Bayern war in den Anfangsminuten - und überhaupt die meiste Zeit der Partie - hauptsächlich mit der Defensivarbeit beschäftigt. Nach vorne fehlte die Energie, auch die Inspiration. Nach einem langen Ball von Jérôme Boateng nahm Thomas Müller, der als einzige Spitze spielte, den Ball mit der Brust an. Der Ball sprang ihm zu weit weg (15.). Eine Minute später dribbelte Kingsley Coman in den Strafraum hinein, er legte den Ball lehrbuchmäßig zurück an den Elfmeterpunkt. Dort stand allerdings kein Mitspieler. Das waren bereits die Höhepunkte der Anfangsphase.