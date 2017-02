28. Februar 2017, 21:31 Uhr DFB-Pokal Spielabsage in Lotte - ein Platz wie Mousse au Chocolat









Das DFB-Pokalspiel zwischen Sportfreunde Lotte und dem BVB musste abgesagt werden.

Grund sind die schlechten Platzverhältnisse im Stadion des Drittligisten.

Am Mittwoch wird über einen Ersatztermin entschieden.

Von Ulrich Hartmann, Lotte

"Ich stehe mit meinem Namen für die Gesundheit der Spieler", sagte der Schiedsrichter Felix Brych am Dienstagabend um 20.20 Uhr in sehr ernstem Ton. Westfälischer Schneeregen setzte sich langsam auf seinem Haar ab, und hinter ihm glitzerte das vom Flutlicht erhellte Spielfeld im Lotter Stadion ebenfalls mit einer weiß-wässrigen Oberfläche, unter der man einen Rasen allenfalls erahnen konnte. Glaubt man den Beschreibungen von Brych und von Borussia Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer, dann war auf diesem Boden kein Fußballspiel möglich.

Knapp eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff war das Pokal-Viertelfinalspiel zwischen dem Drittligisten Sportfreunde Lotte (der vorher Leverkusen und Bremen bezwungen hatte) und dem Erstligisten Dortmund abgesagt worden. Die Spieler hatten sich gar nicht erst aufwärmen müssen, einige tapsten bloß noch neugierig in Flip-Flops über den Matsch und sanken bedrohlich tief ein. Der Boden hatte an einigen Stellen Optik und Konsistenz von Mousse au Chocolat.

"Hätten wir uns auf diesem Platz erst warmgemacht, dann hätte man endgültig gesehen, dass hier kein Spiel möglich ist", sagte Schmelzer, weil auf den Rängen einige Fans enttäuscht pfiffen. Etwa zwei Stunden vor Spielbeginn hatte es angefangen, ergiebig zu regnen, und der Regen ging alsbald in Schnee über. An diesem Mittwoch entscheidet der Deutsche Fußball-Bund, wann die Partie nachgeholt wird.

Als Termin wird Dienstag, der 14. März, gehandelt, weil Dortmund in jener Woche kein Champions-League-Spiel austrägt - allerdings ist auf Mittwoch, den 15. März, ein Lotter Ligaspiel in Großaspach angesetzt. An diesem Mittwochabend lost Matthias Sammer in der ARD das Halbfinale aus, und in einer der Kugeln werden zwei Kärtchen stecken - mit Lotte und dem BVB.

Dass am Dienstagnachmittag der Mannschaftsbus des BVB beim Rangieren am Stadion mit den Hinterrädern in einem Acker stecken geblieben war, war zwar nicht dem Wetter geschuldet, aber trotzdem ein schlechtes Omen. In Lotte, am nördlichsten Rand Nordrhein-Westfalens, sind nach feuchten Wochen die Böden derart weich, dass auf dem Rasen im Fußballstadion schon seit drei Wochen kein Spiel mehr hat ausgetragen werden können. Schon die jüngsten beiden Lotter Liga-Heimspiele waren zur Schonung des Platzes abgesagt worden. Geholfen hat das nicht. "Das ist ein Sumpf", beschied BVB-Sportdirektor Michael Zorc, bevor er sich auf die Heimreise machte.