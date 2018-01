17. Januar 2018, 22:21 Uhr Deutschland bei der Handball-EM "Jetzt sind wir zum Siegen verdammt"









Feedback

Deutschland schafft im letzten Vorrundenspiel bei der Handball-EM nur ein Unentschieden gegen Mazedonien.

Damit vergibt das DHB-Team auch den Gruppensieg.

Hier geht es zu den Spielen und Ergebnissen der Handball-EM.

Von Ralf Tögel, Zagreb

Finn Lemke hatte keine Chance, er bekam das Grinsen nicht aus dem Gesicht. "Ich bin einfach nur froh, hier zu sein", sagte der nachnominierte Abwehrchef nach seinem ersten Auftritt bei der Europameisterschaft in Kroatien. Selbst das 25:25-Remis im letzten Gruppenspiel gegen Mazedonien konnte ihm die Laune nicht trüben.

Bei den Kollegen, die schon ein paar Tage länger in Zagreb weilen, stellte sich das anders dar. Patrick Wiencek, einer der Besten im deutschen Team, fand das Ergebnis "erst mal schlecht". Denn die Ausgangslage nach dem zweiten 25:25 ist nun deutlich schwieriger; am Montag war die Partie gegen Slowenien mit dem selben Resultat beendet worden. Bob Hanning brachte es auf den Punkt: "Wir hatten im linken und mittleren Rückraum zu wenig Durchschlagskraft und gehen jetzt mit zwei statt vier Bonuspunkten in die Hauptrunde. Jetzt sind wir zum Siegen verdammt."

Im nächsten Spiel am Freitag trifft das Team auf Tschechien.

Weinhold war der beste Angreifer

Bundestrainer Christian Prokop begann sein Fazit mit einem sanften Lob, mit der Kampfkraft seiner Spieler war er "zufrieden". Aber auch ihm war nicht entgangen, dass "wir uns im Positionsspiel im Angriff dringend steigern müssen". Nur Steffen Weinhold war in diesem Punkt auszunehmen, er war meist zur Stelle, wenn es im Angriff haperte, der Kieler Linkshänder war folglich mit acht Treffern bester Schütze. Wieder ließ sich die DHB-Auswahl in der Anfangsphase überraschen, denn Mazedoniens spanischer Trainer Raul Gonzales nahm schon im ersten Angriff Torhüter Borko Ristovski vom Feld und brachte den siebten Feldspieler.

Den beorderte er an den Kreis, somit bildeten Stojanche Stoilov und Zharko Peshevski ein sich auffallend ähnelndes Duo, beide sind über 1,90 Meter groß und weit jenseits der 100-Kilogramm-Marke. Solche Brocken sind schwer zu halten, sobald sie den Ball zu fassen bekommen. Vor allem Wiencek plumpste in der Anfangsphase immer wieder mit einem der beiden Schränke in den Kreis; weil der Kieler aber von gleichwertiger Konstitution ist, verhinderte er meist einen Torerfolg.

Im Rückraum zog Kiril Lazarov, 37, die Fäden: Mazedoniens Superstar ist zwar in die Jahre gekommen, im Nationalteam ist er nach wie vor der unumstrittene Chef. Es gab ein paar Kreuzungen im Rückraum, irgendwann hatte Lazarov den Ball und bediente entweder die Kreisläufer per Bodenpass, die Außenspieler mit Kempa-Zuspiel, das diese in der Luft fingen, oder er warf selbst.