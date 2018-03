6. März 2018, 22:47 Uhr Champions League Real zertrümmert die Pariser Träume

Real Madrid wirft Paris St. Germain mit einem 2:1 in Paris aus der Champions League.

All die Investitionen der Franzosen bringen keinen Ertrag, als es drauf ankommt.

Hier die Statistiken zur Champions League.

Von Javier Cáceres, Paris

Am 116. Jahrestag seiner Gründung hat Real Madrid den Emporkömmling Paris Saint-Germain in die Schranken gewiesen. Nach dem 3:1-Hinspielerfolg gegen die von Katar finanzierte Milliardentruppe aus der französischen Hauptstadt kam der Titelverteidiger im Rückspiel des Achtelfinals der Königsklasse zu einem verdienten 2:1 (0:0)-Sieg. Damit hält sich Real Madrid die Möglichkeit offen, eine Saison zu retten, die wegen des deutlichen Rückstands in der spanischen Meisterschaft und des schmachvollen Scheiterns im Pokal schon als verkorkst galt.

Die Partie im Prinzenparkstadion stand vorab deutlich im Zeichen der verletzungsbedingten Abwesenheit von Neymar. Der brasilianische Stürmer, im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro beim FC Barcelona abgelöst, war am Samstag in Brasilien wegen einer schweren Verletzung am fünften Mittelfußknochen des rechten Fußes operiert worden.

Dem Vernehmen nach verfolgte er das Spiel in einer Luxusvilla in Rio de Janeiro. Und womöglich hat er sich dort auch darüber gewundert, dass Madrids Trainer Zinédine Zidane zunächst auf den soeben genesenen deutschen Nationalspieler Toni Kroos ebenso verzichtete wie auf dessen Mittelfeldpartner Luca Modric, der zuletzt ebenfalls verletzt war.

Zidane wählte eine konservativere Aufstellung, mit zwei defensiven Mittelfeldspielern: Mateo Kovacic und Casemiro. Dazu gesellten sich Lucas Vázquez und Marco Asensio, die defensiv enorm arbeiteten. Es war, wie sich entpuppen sollte, die richtige Entscheidung. Sie rechtfertigte, dass auch Spieler wie Isco und Gareth Bale auf der Bank Platz nehmen mussten. Weniger Überraschungen gab es bei den Franzosen, bei denen DFB-Nationalspieler Julian Draxler lange auf der Bank saß.

"Es ist schwer zu akzeptieren, dass wir so sang- und klanglos ausgeschieden sind", sagte der 24 Jahre alte Profi später.

Paris Saint-Germain verströmte nur ansatzweise die Idee, das Spiel von Beginn unter Starkstrom zu setzen. Und je länger die Partie dauerte, desto deutlicher wurde, dass Einiges fehlte, um die 400 Volt zu erreichen. Vor allem: Ideen, um die Schnelligkeit von Kylian Mbappé und Ángel Di María in Szene zu setzen; Mittelstürmer Edinson Cavani sah erst recht keinen einzigen Ball, was auch daran lag, dass Real Madrid extrem kompakt stand.