10. April 2018, 16:25 Uhr Champions League Guardiola hofft auf Jesus

Nach dem 0:3 beim FC Liverpool im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales stützt Manchester-City-Trainer Pep Guardiola seine Hoffnungen auf den besten Angriff der Premier League.

Dazu zählt: Gabriel Jesus. Er hat im Jahr 2017 in 38 Spielen 17 Tore und neun Vorlagen geliefert, obwohl ihn zwischenzeitlich ein Mittelfußbruch stoppte.

Allerdings gelang es City seit 1970/71 im Europapokal nicht mehr, nach einer Niederlage in der ersten Begegnung noch weiterzukommen.

Von Sven Haist, Manchester

Wenn nur noch ein Wunder hilft, dann ist es für einen Verein wahrscheinlich beruhigend zu wissen, dass man Spieler hat, die in ihren Karrieren schon sogenannte Wunder vollbracht haben. Als Manchester City im Mai 2012 am letzten Spieltag der Saison die Meisterschaft verspielt zu haben schien, erzielte Sergio Agüero mit der letzten Aktion der Partie doch noch das siegbringende Tor. Das 3:2 über die Queens Park Rangers durch zwei Treffer in der Nachspielzeit sicherte City den ersten Titel in der Premier League. Neben dem Angreifer Agüero besitzt ManCity aber noch einen weiteren Stürmer, der bisher zwar an keinem offiziell zertifizierten Fußballwunder mitgewirkt hat, dem derartiges aber schon wegen seines Namens zugetraut wird. Dieser Stürmer heißt Gabriel Jesus.

Nach dem 0:3 beim FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ist Manchester City an diesem Dienstag im Rückspiel gezwungen, an alles zu glauben, was sich herbeikonstruieren lässt, um das Aus im prominentesten Wettbewerb noch abzuwenden. Seit dem Aufeinandertreffen mit dem polnischen Klub Górnik Zabrze 1970/71 gelang es City im Europapokal nicht mehr, nach einer Niederlage in der ersten Begegnung die nächste Runde zu erreichen.

Immerhin hat der FC Barcelona in der Vorsaison durch ein 6:1 zuhause gegen Paris bestätigt, dass sich sogar ein 0:4 aus dem Hinspiel noch umkehren lässt. Beim Versuch, ein ähnliches Kunststück zu bewerkstelligen, wird der beste Angriff der Premier League auf jene Protagonisten zurückgreifen, die maßgeblich verantwortlich sind für die Bilanz von bisher 90 Toren in 32 Ligaspielen. Hinter dem besten Torschützen Agüero (21 Tore), der sich nach Kniebeschwerden rechtzeitig fit gemeldet hat, reihen sich Raheem Sterling (16) und der ehemalige Schalker Leroy Sané (9) ein, sowie eben: Jesus (9).

Für 30 Millionen Euro holte Guardiola den Brasilianer aus Sao Paulo

Im Kalenderjahr 2017 hat Jesus im Trikot der Citizens in 38 Spielen 17 Tore und neun Vorlagen geliefert, obwohl ihn zwischenzeitlich ein Mittelfußbruch aus der Balance gebracht hatte. Für etwa 30 Millionen Euro holte City den Wunderknaben im Sommer 2016 aus seinem Vertrag bei Palmeiras São Paulo, wobei die Engländer ihn dort noch bis Winter spielen ließen.

Bei seiner Ankunft im Nordwesten der Insel forderte Jesus dann direkt in einem südamerikanischen Schlagabtausch den Argentinier Agüero auf der Position des Mittelstürmers heraus - und löste dessen Monopol auf. Mit seiner Bereitschaft, nach hinten mit derselben Intensität zu laufen wie nach vorne, verdrängte Jesus den Konkurrenten Agüero umgehend auf die Bank. Der gönnte sich in der gegnerischen Hälfte auch mal den Luxus, trotz anders lautender Anweisungen seines Trainers Pep Guardiola einfach stehen zu bleiben.