28. September 2017, 17:18 Uhr Carlo Ancelotti in München Liebe war das wohl nie









Der FC Bayern trennt sich nach dem 0:3 in Paris von Trainer Carlo Ancelotti.

Der bisherige Assistenztrainer Willy Sagnol übernimmt die Elf - vorerst für das Spiel am Sonntag bei Hertha BSC.

"Carlo ist mein Freund und wird es bleiben ", wird Karl-Heinz Rummenigge in einer Klub-Mitteilung zitiert, "aber wir mussten eine Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen."

Von Claudio Catuogno , Paris

Carlo Ancelotti und Paris, das war mal eine Liebesgeschichte. Aber wenn man die aschfahlen Gesichter sah, mit denen die Delegation des FC Bayern am Donnerstagmittag dem Sonderflug aus der französischen Hauptstadt entstieg, ehe dann alle kommentarlos davoneilten (nur Ancelotti gönnte sich noch eine schnelle Zigarette) - dann klingt das wie eine Romanze aus einer anderen Zeit.

Am Donnerstagnachmittag hat der FC Bayern seinen Trainer Carlo Ancelotti, 58, entlassen, "als Folge einer internen Analyse nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Gruppenspiel bei Paris Saint-Germain", wie der Klub mitteilte. Auch sein italienisches Betreuerteam wurde freigestellt. Das Training übernimmt bis auf Weiteres Willy Sagnol, 40, den der Klub seinem Cheftrainer schon im Sommer zur Seite gestellt hatte; die einen sagen als Co-Trainer, die anderen sagen als Aufpasser. In jedem Fall werden Sagnol "am Sonntag beim Spiel bei Hertha BSC als Interimstrainer auf der Bank sitzen".

Eine Spielzeit, in der die Bayern mit Ancelotti deutscher Meister wurden, dazu noch sechs Spieltage in der aktuellen Ligasaison und zwei Gruppenpartien in der Champions League, darunter dieses in vielerlei Hinsicht entlarvende 0:3 (0:2) gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend: Das war's dann also.

Die Spieler verstanden Ancelotti nicht mehr

Ausgerechnet Paris! Anderthalb Jahre lang war Ancelotti ja auch Trainer bei Saint-Germain gewesen, 2012 und 2013, Ancelotti war der Geburtshelfer für jenes skurril teure Unterhaltungstheater, das PSG inzwischen geworden ist. Die ersten Stars kamen in seiner Zeit nach Paris - wegen ihm. Der Stürmer Zlatan Ibrahimovic, der damals bei PSG den Pionier und Chefzauberer gab (ehe nun Neymar und Kylian Mbappé für fast 400 Millionen Euro geholt wurden), schrieb später in einem Beitrag für Ancelottis Autobiografie: "Ich habe mit den besten Trainern gearbeitet. Und Carlo ist der allerbeste." Für einen Coach wie ihn würde man als Spieler "alles tun", schrieb der Schwede, sogar dies: "Du würdest töten für ihn."

Beim FC Bayern müssen sie sich zuletzt gefragt haben, ob ihr Ancelotti vielleicht nur zufällig den gleichen Namen hat wie jener weltweit gelobte Wundertrainer, den in seiner langen Karriere immer eines besonders auszeichnete: ein ungewöhnlich enges Vertrauensverhältnis zu seinen Spielern. Der Bayern-Ancelotti hingegen ist ausgerechnet daran gescheitert, dass ihn seine Spieler nicht mehr verstanden.

0:3 in Paris. Die Bayern sind deshalb nirgends ausgeschieden und haben auch keinen Titel verpasst, es war erst der zweite Spieltag der Gruppenphase. Aber es war trotzdem einer jener Abende, die nachhallen in diesem stolzen Klub. Dass sie in einem harten Kampf besiegt werden, das kann schon mal passieren, manchmal ist auch der Schiedsrichter schuld - aber wenn man sie demütigt, dann werden die Bosse schnell ungemütlich. Und dann ist es auch ein schwacher Trost, dass auf der Haben-Seite der Münchner im Parc des Princes zum Beispiel 18:1 Ecken standen. "Dass wir also auf jeden Fall viel probiert haben", wie Thomas Müller bemerkte, "dass wir uns auch die ein oder andere Halbchance herausgearbeitet haben, dann aber nicht mutig genug waren."