18. März 2017, 20:28 Uhr Bundesliga Frankfurt steckt weiter in der Krise









Eintracht Frankfurt bleibt auch im sechsten Bundesliga-Spiel in Serie sieglos und spielt gegen den Hamburger SV 0:0.

Hoffenheim spielt sich nach 1:0 gegen Leverkusen Richtung Champions-League-Platz.

Eintracht Frankfurt bleibt auch im sechsten Bundesliga-Spiel in Serie sieglos. Nach fünf Niederlagen hintereinander holten die Hessen am Samstag gegen den Hamburger SV beim 0:0 (0:0) immerhin mal wieder einen Punkt. In einem kampfbetonten Fußballspiel hatten Ante Rebic und Michael Hector die besten Torchancen für die Gastgeber, Lewis Holtby traf für den HSV nur das Außennetz. Nach einer Stunde hatten die Gäste Pech: Für ein Foul von Frankfurts David Abraham an Filip Kostic im Strafraum gab Schiedsrichter Benjamin Cortus keinen Elfmeter. Den Norddeutschen hilft der Punkt im Abstiegskampf nicht wirklich weiter und auch die Eintracht hat im Rennen um die Europapokalplätze am 25. Spieltag Boden verloren.

Aufsteiger RB Leipzig muss dagegen in der Fußball-Bundesliga um Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter Bayern München bangen. Die Sachsen unterlagen am 25. Spieltag bei Werder Bremen 0:3 (0:1) und rangieren nur noch drei Punkte vor Borussia Dortmund, der am Freitagabend 1:0 (1:0) gegen den FC Ingolstadt gewann. Der FC Bayern gastiert am Sonntag (17.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Von den Spitzenteams kam 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen zu einem 1:0 (0:0). Sandro Wagner (62.) sicherte den Gastgebern den Sieg, der neue Bayer-Coach Tayfun Korkut kassierte die erste Niederlage.

Der 1. FC Köln kletterte durch ein 4:2 (3:0) gegen Hertha BSC auf den sechsten Tabellenplatz. Torjäger Anthony Modeste (35./37./63.) erzielte einen Dreierpack und erhöhte sein Saisontrefferkonto in der Bundesliga auf 22. Den vierten Kölner Treffer erzielte der Japaner Yuya Osako (6.). Vedad Ibisevic (50., Foulelfmeter) gelang das zwischenzeitliche 1:3, John Brooks (69.) das 2:4.

Der FC Augsburg und der SC Freiburg trennten sich 1:1 (1:1). Florian Niederlechner (30.) schoss die Gäste per Foulelfmeter mit 1:0 in Front, Kostas Stafylidis (38.) glich für den FCA aus.

Mann des Tages beim VfL Wolfsburg war einmal mehr Mario Gomez. Der Nationalstürmer erzielte das Siegtor der Niedersachsen beim 1:0 (1:0) gegen Tabellenschlusslicht SV Darmstadt 98 (45.+1). In jedem seiner acht Spiele unter Trainer Andries Jonker schoss der ehemalige Bayern-Stürmer mindestens ein Tor. Inzwischen sind es schon zwölf unter Jonker, der früher Gomez schon bei den Bayern trainiert hatte.

Pierre-Emerick Aubameyang (14.) hatte dem BVB den schwer erkämpften Heimsieg gegen Ingolstadt beschert. Für den Gabuner war es das 23. Saisontor. "Für dieses Gefühl bin ich hier Trainer geworden", sagte Borussia-Coach Thomas Tuchel und lachte: "Weil du eine Mannschaft hast, die dann trotzdem gewinnt. Das ist manchmal herrlich. Es fühlt sich großartig an."