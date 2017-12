16. Dezember 2017, 17:32 Uhr Bundesliga Erstmals Sieger









Der 1. FC Köln gewinnt die erste Partie in dieser Bundesliga-Saison.

Schalke liegt gegen Frankfurt 0:2 zurück, am Ende steht es 2:2.

Augsburg trifft in der Nachspielzeit zweimal gegen Freiburg - das Spiel geht 3:3 aus.

Zu den Ergebnissen und Statistiken der Bundesliga geht es hier.

Die Partien im Überblick

Der abgeschlagene Tabellenletzte 1. FC Köln hat am letzten Hinrundenspieltag den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Rheinländer gewannen am Samstag 1:0 (0:0) gegen dem VfL Wolfsburg. In Köln zog sich die von Interims-Trainer Stefan Ruthenbeck mit weiteren Nachwuchskräften veränderte Mannschaft gut aus der Affäre, am Ende stand dank des Tores von Christian Clemens (67.) der erste Saisondreier in der Bundesliga.

Manager Armin Veh deutete vor dem Spiel an, dass Ruthenbeck möglicherweise auch in der Rückrunde die Mannschaft betreuen darf. "Wir haben noch ein Ligaspiel und am Dienstag ein wichtiges Pokalspiel, dann werden wir uns zusammensetzen", sagte Veh bei Sky: "Ich werde aber sicher keinen Aktionismus betreiben, dafür bin ich zu lange im Geschäft."

Zahlreiche Tore in der Nachspielzeit

Moral bewies erneut der Tabellenzweite Schalke 04. Die Profis von Trainer Domenico Tedesco holten nach einem 0:2-Rückstand bei Eintracht Frankfurt noch ein 2:2 (0:1). Naldo (90.+5) sicherte das Remis. Luka Jovic (2.) brachte die Eintracht frühzeitig in Führung. Sebastien Haller (66.) legte per Hackentor nach. Breel Embolo (82.) markierte den Anschlusstreffer, dann traf Naldo für die Königsblauen.Werder Bremen vergab im Abstiegskampf wertvolle Punkte durch das 2:2 (2:0) gegen den FSV Mainz 05. Die Bremer Tore schossen Philipp Bargfrede (2.) und Ishak Belfodil (17.). Robin Quaison (70.) gelang das Anschlusstor für die Rheinhessen, Fabian Frei sorgte noch für den Ausgleich (90.+3.).

Der FC Augsburg holte ein 3:3 (1:1) gegen den SC Freiburg. Finnbogason (1.) war der Schütze des Führungstores für Augsburg, doch Christian Günter (20.) markierte den Ausgleich. Nils Petersen (48./66.) traf mit seinem siebten und achten Saisontor zum 3:1 für die Breisgauer. Finnbogason (90.+1/90.+3) besorgte mit seinem zweiten und dritten Tor an diesem Tag noch das Unentschieden.