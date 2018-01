5. Januar 2018, 17:49 Uhr Biathlon Der Kannibale ist müde









Ole Einar Björndalen muss sich beim Sprint von Oberhof mit Platz 52 zufriedengeben.

Der erfolgreichste Biathlet der Geschichte hat sich noch nicht für die Winterspiele in Pyeongchang qualifizieren können. Sein hohes Alter schlägt langsam auf der Loipe durch.

Von Saskia Aleythe , Oberhof

Wenn Ole Einar Björndalen die Anstiege hinaufläuft, jubeln sie ihm immer noch zu. Früher ist er gehüpft bis geflogen, heute quält er sich, doch die Fans in Oberhof freuen sich immer noch, wenn der Norweger auftaucht. Freitagnachmittag in Oberhof, der Regen saust seit Stunden vom Himmel, Björndalen startet ins Rennen, als der Sieger Martin Fourcade schon warm eingepackt im Zielraum steht und die Nachkommenden gelassen beobachtet. Björndalen schießt zwei Fehler im Liegen, im Stehen bleibt er schadlos, doch die Zeit läuft ihm da schon davon: Als 46. geht er wieder ins Rennen, am Ende landet er auf Rang 52.

Dass er ausgerechnet die Startnummer 94 am Leib trägt, passt zu seiner Geschichte und was ihn dieser Tage begleitet: 1994 hat Björndalen erstmals an Olympischen Spielen teilgenommen. Wenn am 9. Februar die Spiele in Pyeongchang eröffnet werden, könnte einer tatsächlich im norwegischen Team fehlen: Ole Einar Björndalen. Dass man mit fast 44 Jahren nicht mehr in Spitzenform ist, ist dabei nicht die Besonderheit, sondern dass es eben diesen Björndalen trifft: Seit 1994 war er bei allen Winterspielen dabei, also sechs Mal in Folge. Bis heute hat niemand mehr Weltcupsiege gefeiert im Biathlon. Und die Familienkonstellation ist nun ja auch eine spezielle. Darya Domratschewa, mit der Björndalen seit 2016 verheiratet ist, ist nach der Geburt der gemeinsamen Tochter stark in den Weltucp zurückgekehrt: Während Björndalen um Olympia bangen muss, ist Domratschewa schon längst qualifiziert.

Den Spitznamen Kannibale hatte sich Björndalen in der Vergangenheit durch seine Unersättlichkeit verdient, durch seinen Erfolgshunger auf der Loipe. Doch in diesem Jahr ist gerade das Langlaufen das Problem. Mit Laufzeiten jenseits der Top 30 hatte der Norweger mit dem Treppchen in dieser Saison noch gar nichts zu tun, zwei 18. Plätze in Östersund zum Saisonstart sind noch das Beste, was ihm gelungen ist. "Der Druck ist da, ich spüre, dass ich noch Einiges zu tun habe", sagte Björndalen dem norwegischen Sender NRK, "manche Tage laufen gut, andere nicht so. Es ist ein Auf und Ab". Für die Olympianorm muss er nach den Statuten des norwegischen Verbandes zwei Mal unter den besten Zwölf laufen oder eine Platzierung unter den besten Sechs erreichen. Doch selbst wenn ihm das noch gelingen sollte: Die Konkurrenz im Team ist mittlerweile enorm.

Sechs Athleten darf jede Nation mitnehmen zu den Olympischen Spielen, vier bestreiten ein Rennen. Sechs Konkurrenten im norwegischen Team haben in der aktuellen Saison mehr Weltucp-Punkte gesammelt als Björndalen. Die Brüder Johannes Thingnes und Tarjei Bö sind ohnehin längst enteilt, beide haben große Chancen auf Olympiamedaillen. Auch der ehemalige Gesamtweltcupsieger Emil Hegle Svendsen feierte bereites zwei vierte Plätze und wurde in Oberhof nun Zweiter. Hinzu kommen Lars Helge Birkeland, Henrik L'Abee-Lund und Erlend Bjoentegard mit Platzierungen in den Top Ten.

Björndalen erhält keinen Legendenbonus in Norwegen

Dass Björndalen weder einen Alters- noch Legendenbonus bekommt, hat ihm Norwegens Biathlon-Sportchef Per Arne Botnan bereits angekündigt. "Es gibt keinen Freifahrtsschein für ihn", sagte Botnan, "wenn es sich herausstellt, dass er außer Form ist, bezweifle ich, dass er zu den Olympischen Spielen fahren wird". Björndalens einzig guter Auftritt war beim Staffelsieg in Hochfilzen, mit zwei Nachladern und der zweitschnellsten Laufzeit.