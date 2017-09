22. September 2017, 22:50 Uhr 2:2 gegen Wolfsburg Wie der FC Bayern eine 2:0-Führung verspielt









Feedback

Der FC Bayern verspielt gegen Wolfsburg eine Zwei-Tore-Führung und kommt nur zu einem 2:2.

Vor dem Wolfsburger Anschlusstreffer patzt Torwart Sven Ulreich entscheidend.

Hier geht es zur Tabelle der Bundesliga.

Aus dem Stadion von Benedikt Warmbrunn

Dass die Geschichte sich an diesem Abend nicht ohne Weiteres wiederholen würde, dürfte Robert Lewandowski spätestens nach knapp neun Minuten gemerkt haben. Er dribbelte, auf Höhe der Mittellinie, an der Seitenlinie entlang, in Richtung des eigenen Tores. Was ja zusammengenommen die Höchststrafe ist, die sich die Geschichte für diesen Abend einfallen lassen konnte. Dass sie diesen Stürmer, der sich der eigenen Geschichtsschreibung nach mindestens als einer der besten Mittelstürmer aller vergangener und kommender Zeiten sieht, auf einer ihm ungewohnten Stelle des Rasens in eine Richtung schickt, die in seiner auf Tore, Tore, Tore ausgerichteten Denkweise nicht vorkommt. Und dass alles auch noch nach ziemlich genau neun Minuten.

An diesem Freitagabend war es auf den Tag genau zwei Jahre her, dass sich Robert Lewandowski in der Geschichtsschreibung aller vergangener und womöglich auch aller kommenden Zeiten verewigt hat. Der FC Bayern spielte damals in der eigenen Arena gegen den VfL Wolfsburg, die Gäste führten zur Pause 1:0, sie waren die bessere Mannschaft. Nach der Pause kam Lewandowski, er wärmte sich sechs Minuten lang ein bisschen auf, und dann: Tor in der 51. Minute, Tor in der 52. Minute, Tor in der 55. Minute, Tor in der 57. Minute, Tor in der 60. Minute. Fünf Tore in acht Minuten und 59 Sekunden - Weltrekord.

Exakt zwei Jahre nach diesem glorreichsten Abend seiner Karriere stand für Lewandowski wieder ein Heimspiel mit dem FC Bayern an, wieder war der Gegner der VfL Wolfsburg. Die Geschichte hatte es dem polnischen Mittelstürmer am 22. September des Jahres 2017 aber nicht so leicht gemacht wie an dem des Jahres 2015. Es wurde sogar ein Abend, den Lewandowski und der FC Bayern wohl lieber schnell vergessen werden. Denn obwohl der Gastgeber lange die bessere Mannschaft war, reichte es am Ende nur zu einem 2:2 (2:0).

Es spielt die so ziemlich namhafteste Elf

Für die Mannschaft war dieser Freitagabend ja hauptsächlich die Generalprobe für nächsten Mittwoch, wenn der erste ernsthafte Test in dieser Saison ansteht, das Auswärtsspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Das Spiel dürfte gegen die geballte Offensivkraft von Paris um Neymar, den teuersten Spieler der Welt, zwar ganz anders verlaufen als das gegen Wolfsburg. Doch dass der FC Bayern inzwischen eine ordentliche Herbstform hat, das konnte die Mannschaft gegen Wolfsburg nur in der ersten Halbzeit nachweisen. Danach erweckte sie zu sehr den Eindruck, sich schonen zu wollen, bloß nicht zu viele Kräfte verschwenden zu wollen. Gegen zunächst zäh verteidigende und dann forsch angreifende Gäste reichte es jedoch vor allem deshalb nicht zu einem Sieg, weil sich Sven Ulreich, der Torwart des FC Bayern, einen folgenschweren Patzer leistete.

Carlo Ancelotti, der Trainer des FC Bayern, ließ den Generalprobencharakter der Partie auch in der Aufstellung anklingen, nach dem 3:0 auf Schalke am Dienstag veränderte er diese auf fünf Positionen; es spielte so ziemlich die namhafteste Elf, die ihm zurzeit zur Verfügung steht. Hummels und Boateng in der Innenverteidigung, Robben und Ribéry auf den Flügeln - das hatte es in den vergangenen Rotationswochen so nicht gegeben. Und als Mittelstürmer spielte Lewandowski, aber das war ja auch in den Rotationswochen so.

Es dauerte 105 Sekunden, bis Lewandowski das erste Mal den Ball berührte. Es dauerte 120 Sekunden, bis er das erste Mal vor dem Tor auftauchte, noch ohne den Ball zu berühren. Es dauerte etwas mehr als acht Minuten und 59 Sekunden, bis er an der Seitenlinie in Richtung des eigenen Tores dribbelte. In der 13. Minute versuchte er sich dann das erste Mal an einem Torschuss, sein Freistoß prallte an der Wolfsburger Mauer ab, in der sich die Spieler, angeleitet vom neuen Trainer Martin Schmidt, clever auf die Zehenspitzen gestellt hatten.

In der 19. Minute versuchte sich Lewandowski an seinem nächsten Torschuss, sein Freistoß flog über die Wolfsburger auf Zehenspitzen drüber, allerdings auch am Tor vorbei. In der 32. Minute rannte Lewandowski dann wieder einmal in den Wolfsburger Strafraum hinein, er lupfte den Ball elegant über sich hinweg, auch über seinen Gegenspieler Marcel Tisserand. Dieser zupfte ein bisschen an Lewandowskis Trikot, auch blieb der am Verteidiger hängen - Schiedsrichter Christian Dinger urteilte: Elfmeter.