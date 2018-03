22. März 2018, 19:31 Uhr Vergifteter Ex-Agent Internationale Experten dürfen Blut von Sergej und Julia Skripal untersuchen

Ermittler im Garten von Skripals Wohnhaus in Salisbury.

Ein britischer Richter hat der Organisation für das Verbot chemischer Waffen erlaubt, das Blut des vergifteten russischen Ex-Agenten Sergej Skripal und von dessen Tochter Julia Skripal zu untersuchen.

Williams urteilte auf der Grundlage, dass Skripal und seine Tochter nicht bei Bewusstsein sind und deswegen keine Entscheidungen treffen können. Das Gericht geht offenbar nicht davon aus, dass sie vollständig genesen.

Der Polizist, der ebenfalls vergiftet worden war, konnte das Krankenhaus verlassen.

Internationale Chemiewaffenexperten dürfen Blutproben des vergifteten russischen Ex-Agenten Sergej Skripal und von dessen Tochter Julia Skripal untersuchen. Ein britischer Richter erteilte der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) am Donnerstag die entsprechende Erlaubnis.

Es sei "rechtmäßig", dass Ärzte den beiden Blut abnähmen, um dieses sowie "Kopien ärztlicher Notizen" der OPCW zur Verfügung zu stellen, urteilte Richter David Williams.

Der frühere russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden. Die beiden befinden sich seitdem in einem ernsten Zustand.

"Zu einem bislang unbekannten und nicht feststellbaren Grad eingeschränkt"

Williams urteilte auf der Grundlage, dass Skripal und seine Tochter nicht bei Bewusstsein sind und deswegen keine Entscheidungen treffen können. Das Gericht geht offenbar nicht davon aus, dass sie vollständig genesen. Wie genau sich die Vergiftung langfristig auswirken werde, sei unklar, aber "medizinische Tests deuten darauf hin, dass ihre mentale Kapazität zu einem bislang unbekannten und nicht feststellbaren Grad eingeschränkt sein wird", erklärte der Richter dem Guardian zufolge.

Unterdessen meldete BBC, dass der Polizist, der ebenfalls vergiftet worden war, nun das Krankenhaus verlassen konnte. Er war bei den Ermittlungen mit dem Gift in Berührung gekommen.

Die britische Regierung macht Russland für den Giftanschlag verantwortlich und geht davon aus, dass dabei ein Gift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam. Russland weist dies von sich und bestreitet auch die Herstellung von Nowitschok.

Der Fall Skripal löste eine schwere Krise in den Beziehungen zwischen London und Moskau aus. Nachdem Großbritannien die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten angeordnet hatte, reagierte Russland mit einem entsprechenden Schritt. Die OPCW untersucht den Fall. Die Analyse wird nach Angaben der Organisation bis zu drei Wochen dauern.