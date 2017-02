20. Februar 2017, 18:59 Uhr Vereinte Nationen Russischer UN-Botschafter Tschurkin überraschend gestorben

Witali Tschurkin bei einem Treffen im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York 2016.









Seit 2006 war der Diplomat Stimme und Gesicht Russlands bei den Vereinten Nationen. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, Witali Tschurkin, ist tot. Tschurkin sei am Montag überraschend an seinem Arbeitsplatz in New York gestorben, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Angaben zur Todesursache machte das Ministerium nicht. Tschurkin wäre an diesem Dienstag 65 Jahre alt geworden.

Präsident Wladimir Putin zeigte sich tief erschüttert und würdigte ihn Agenturberichten zufolge als herausragenden Diplomaten. Tschurkin war das Gesicht und die Stimme Russlands bei den Vereinten Nationen. Er hatte Russland seit 2006 bei den Vereinten Nationen und im UN-Sicherheitsrat vertreten, wo das Land einen ständigen Sitz hat. Bei seinen westlichen Kollegen war er für seinen scharfen Witz und seine Schlagfertigkeit bekannt.

Der Russe brachte eine langjährige Erfahrung im diplomatischen Dienst mit. Er arbeitete unter anderem im Außenministerium in Moskau, war Gesandter in Ex-Jugoslawien, Botschafter in Belgien und beim Kooperationsrat zwischen Russland und der Nato sowie Botschafter in Kanada.

Er war ein kämpferischer Verfechter der russischen Politik So verteidigte er etwa im vergangenen Jahr im UN-Sicherheitsrat vehement die Bombardierung der syrischen Metropole Aleppo, die schließlich mit russischer Luftunterstützung von den Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zurückerobert wurde.