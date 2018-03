23. März 2018, 18:54 Uhr USA Unheimlicher Verstärker

Donald Trumps neuer Sicherheitsberater John Bolton gilt als Hardliner, der Diplomatie und Völkerrecht verachtet. Das Gefährlichste ist, dass er den impulsiven US-Präsidenten wohl kaum jemals bremsen wird.

Von Hubert Wetzel , Washington

Es gibt in den "Harry-Potter"-Büchern einen schrecklichen Charakter namens Lord Voldemort. Seine Anhänger nennen sich die "Todesser", und er ist ein so rundum finsterer Magier, dass man seinen Namen nicht aussprechen darf. Womit man bei John Bolton wäre.

John Bolton ist so etwas wie der Lord Voldemort der amerikanischen Außenpolitik. Seit Jahrzehnten wandert er in verschiedenen Funktionen durch Washington und er hat sich - zu seinem großen Stolz - in dieser Zeit einen Ruf als härtester Hardliner erarbeitet. Viele US-Außenpolitiker nennen seinen Namen nur mit einem gruseligen Unterton.

Jetzt, wenige Monate vor seinem 70. Geburtstag, hat Bolton den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere erreicht: Wie US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf Twitter mitteilte, wird Bolton im April das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters übernehmen. Der bisherige Inhaber, der Dreisterne-General H.R. McMaster, ist gefeuert. Er geht jetzt in Rente.

Die meisten düsteren Artikel über den Kriegstreiber und Diplomatieverächter Bolton, die jetzt zu lesen sind, stimmen - und der Beschriebene würde das wohl auch gar nicht bestreiten. John Bolton ist ein unerbittlicher Falke, ein Nationalist, der die US-Interessen über alles stellt, und der kein Problem damit hat, zu ihrer Durchsetzung militärische Gewalt zu fordern. Diplomatie und Völkerrecht sind für ihn allenfalls Mittel zum Zweck, um Amerikas Ziele zu erreichen. Ansonsten engen sie seiner Ansicht nach den politischen Handlungsspielraum der Weltmacht USA ein und schwächen sie.

Außenpolitiker nennen seinen Namen oft nur mit Gruseln: John Bolton berät den US-Präsidenten künftig bei Sicherheitsthemen. (Foto: Bloomberg)

Durch diesen Filter sieht Bolton die Welt, und die Schlüsse, die er für die praktische US-Außenpolitik daraus zieht, sind entsprechend harsch. Die Vereinten Nationen, wo er während der Präsidentschaft von George W. Bush US-Botschafter war, verachtet er. Bolton war ein erbitterter Gegner des Internationalen Strafgerichtshofs, und er sieht die meisten Rüstungskontrollabkommen skeptisch - warum sollte Amerika Waffen aufgeben, die Amerikas Gegner im Zweifelsfall behalten? Die nukleare Aufrüstung Irans und Nordkoreas will Bolton notfalls durch Militärschläge verhindern.

Er weiß, wie Washington funktioniert. Wie man Leute kaltstellt und belügt

Zudem ist Bolton bis heute ein Befürworter des Irak-Kriegs, und er hat einen ähnlichen Regimewechsel in Teheran gefordert. Trump sagt zuweilen, er sei gegen solche militärischen Abenteuer in fernen Ländern. Aber das muss der Berufung Boltons nicht widersprechen. Trumps Ansichten sind, gelinge gesagt, fließend. Im Zweifelsfall glaubt er, was Bolton sagt.

Vor allem ist Bolton - wie Trump - ein recht undiplomatischer, zuweilen geradezu rotziger Mensch. Er sagt, was er denkt, und er gibt sich keine Mühe, das freundlich zu tun. Boltons harscher Ton stieß bei seinen Kollegen bei den UN stets auf Befremden. Verhärtete Positionen und amerikanische Sturheit kennt man dort. Allerdings erwartet man eine gewisse Höflichkeit, was Bolton aber egal war.

Auch in Washington war der verbissene Ideologe Bolton stets nur bei sehr rechten republikanischen Außenpolitikern beliebt. Sie installierten ihn 2001 als Staatssekretär für Rüstungskontrolle im Außenministerium, das damals von der Taube Colin Powell geführt wurde. Bolton sollte im State Department eine Art konservativer Wachhund und Wadenbeißer sein.

‹ › Für sie war im März Schluss: Herbert Raymond McMaster Der bisherige Sicherheitsberater wurde zuletzt gefeuert. Er widersprach, und Trump fand seine Vorträge kompliziert. Bild: Brendan McDermid/Reuters

‹ › Rex Tillerson: Dass er als US-Außenminister entlassen ist, erfuhr er am 13. März per Twitter. Trump hatte ihn wiederholt desavouiert. Bild: Yuri Gripas/Bloomberg

‹ › Gary Cohn: Der oberste Wirtschaftsberater nahm seinen Hut, weil er mit Trumps Politik der Strafzölle nicht einverstanden war. Bild: Kevin Lamarque/Reuters Wird geladen ...

Bolton spielte diese Rolle gut. Er weiß, wie Politik in Washington funktioniert, und er weiß, wie man bestimmt politische Ziele befördert, indem man im Regierungsapparat Leute umgeht, kaltstellt, ihnen Informationen vorenthält oder sie einfach belügt. Allerdings spricht viel dafür, dass seine Beförderung zum UN-Botschafter 2005 dann eher ein Versuch der neuen Außenministerin Condoleezza Rice war, den Quälgeist loszuwerden. So wurde der UN-Hasser zu den UN weggelobt. Das Verhältnis zwischen der Bush-Regierung und den Vereinten Nationen war wegen der Irak-Invasion ohnehin zerrüttet.

Boltons Temperament ist seither nicht milder geworden. Er ist inzwischen Kommentator beim rechten Sender Fox News, seine krawalligen Beiträge dort sollen Trump sehr beeindruckt haben. Solche Auftritte sind zwar immer auch zum Teil Schauspielerei - Bolton wird von Fox bezahlt, damit er die Rolle des ruppigen Haudraufs gibt. Wäre er gemäßigter, würde er nicht gebucht werden. Dennoch werden die europäischen Botschafter in Washington, die im Weißen Haus zu tun haben, den ruhigen, verbindlichen und intellektuellen General McMaster sehr vermissen.

Ganz zu schweigen von den inhaltlichen Konflikten, die nun mit Bolton ausbrechen werden. Zum ersten Opfer Boltons könnte im Mai das Atomabkommen mit Iran werden, das McMaster erhalten wollte. Trump hasst den Vertrag innig, und Bolton dürfte dem Präsidenten wohl raten, seinem Gefühl zu folgen, das Abkommen zu brechen und neue Sanktionen gegen Teheran zu verhängen.

Und vielleicht ist das - jenseits von allen martialischen Ansichten und Äußerungen - das Gefährlichste an dem neuen Sicherheitsberater: Nach allem, was man über Bolton weiß, wird er Trump nicht bremsen. Er wird ihn nicht zu Vorsicht mahnen, nicht dazu drängen, eine zweite Meinung zu hören und ernst zu nehmen. Sondern Bolton wird die harten, nationalistischen, rücksichtslosen Instinkte des Präsidenten verstärken und in Politik umsetzen; vielleicht sogar die kriegerischen.