4. April 2018, 17:25 Uhr Krieg in Syrien Weißes Haus: US-Einsatz geht doch weiter

Die USA halten vorerst an ihrem Militäreinsatz in Syrien fest. Zuvor hatte Präsident Donald Trump Spekulationen über einen kompletten Truppenabzug ausgelöst.

Die USA halten vorerst an ihrem Militäreinsatz in Syrien fest. Man bleibe dem sich rasch nähernden Ziel verpflichtet, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu eliminieren, teilte das Weiße Haus an diesem Mittwoch mit.

Die Mission komme zwar "zu einem raschen Ende", weil die Terrormiliz "fast völlig zerstört" sei. Aber die USA und ihre Partner würden sich weiter engagieren, "um die kleine IS-Präsenz in Syrien zu eliminieren, die unsere Kräfte noch nicht ausgelöscht haben". Einen Zeitplan nennt die Mitteilung nicht.

Zuvor hatte Präsident Donald Trump Spekulationen über einen kompletten Truppenabzug ausgelöst. Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung überrascht, dass die Army-Soldaten "zurück in unser Land kommen, wo sie auch hingehören". Trump sagte das bei einer Rede vor Industriearbeitern in Ohio und hatte es offenbar nicht vorher mit dem Außen- und dem Verteidigungsministerium abgestimmt.

Der Kommandeur des US-Zentralkommandos, Joseph Votel, hatte am Dienstag gesagt, dass es in Syrien nach wie vor Gegenden gebe, in denen der IS aktiv sei und dass die US-Soldaten dort weiterhin tätig sein würden.

Im Januar hatte der damalige Außenminister Rex Tillerson bereits angekündigt, den US-Militäreinsatz in Syrien auszuweiten, um die IS-Miliz weiter zu bekämpfen und Assad aus dem Amt zu drängen. Trump hat Tillerson Mitte März entlassen.

Der Krieg in Syrien hatte im März 2011 mit Protesten gegen die autoritäre Regierung von Machthaber Baschar al-Assad begonnen. Inzwischen spielen sich in dem Land über den Bürgerkrieg hinaus mehrere Konflikte ab, in denen internationale Mächte mitmischen. Im Osten Syriens sind mehr als 2000 US-Soldaten im Einsatz, die den Kampf diverser Gruppen gegen den IS unterstützen. Dieser hatte im Juni 2014 ein "Kalifat" in großen Teilen Syriens und des Irak ausgerufen. Durch den Einsatz einer von den USA angeführten Militärkoalition verloren die Dschihadisten seitdem aber stark an Boden.