17. April 2018, 06:36 Uhr Trumps-Anwalt vor Gericht Stormy Day über Manhattan

Trumps Anwalt Michael Cohen vor dem Gerichtsgebäude in New York.

Trumps persönlicher Anwalt Cohen steckt in großen Schwierigkeiten. Und mit ihm vielleicht der US-Präsident selbst. Im Streit um den Umgang mit beschlagnahmten Dokumenten fällt plötzlich ein bekannter Name.

Von Thorsten Denkler , New York

Über Manhattan ziehen gerade die Sturmwolken ab. Es hat den ganzen Tag zuvor geregnet. Und die Nacht. Und noch bis gerade eben, als Anwalt Michael Avenatti vor dem Gerichtsgebäude des 9ten Bezirkes auftaucht. Sofort stürzen Kameraleute, Fotografen und Reporter auf ihn zu, bedrängen ihn mit Fragen. Er aber sagt nur immer wieder: Es werde ein "stormy day", ein stürmischer Tag. Als wäre das noch lustig nach all den Monaten.

Avenatti ist der Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels, die 2006 eine Affäre mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump gehabt haben soll. Trump bestreitet das. Sie verneint es nicht, aber sie ist auch noch an einen Schweigevertrag gebunden. Weswegen auch sie an diesem tatsächlich stürmischen Montag als Gast der anstehenden Anhörung im Gerichtssaal 26a folgen will.

Um kurz vor zwei Uhr Ortszeit und eine gute halbe Stunde nach Michael Cohen, dem persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump, betritt also Stormy Daniels das Gebäude des Bundesgerichtes in New York. In der Anhörung wird es um Michael Cohen gehen, gegen den das FBI ermittelt. Mit Cohen hatte Daniels kurz vor der US-Wahl 2006 angeblich den vertraglich abgesicherten Deal gemacht, dass sie niemals auch nur ein Wort über ihre Affäre mit Trump verliert. Und dafür 130 000 Dollar bekommt. Cohen hat inzwischen zugestanden, dass er Daniels das Geld gegeben habe. Aber aus der eigenen Kasse. Und ohne Angabe von Gründen.

Heute vor Gericht in NYC: Was der Anwalt von #StormyDaniels @MichaelAvenatti zum Fall @MichaelCohen212 zu sagen hat. pic.twitter.com/5nJKTD30J1 — Thorsten Denkler (@thodenk) 16. April 2018

Das hat das FBI neugierig gemacht. Am Montag vor einer Woche hat die US-Bundespolizei die Räumlichkeiten von Cohen in New York durchsucht. Die Ermittler gehen unter anderem der Frage nach, ob Cohen mit dem Deal verbotene Wahlkampfhilfe für Donald Trump betrieben hat. Das wäre dann der Fall, wenn sie nachweisen können, dass Cohen das Geld gezahlt hat, um Trump vor einer Wahlniederlage zu bewahren.

Das aber scheint inzwischen das kleinste Problem zu sein. Die Ermittler haben so viel Material, dass den Beteiligten Angst und Bange werden kann. Für Trump, der von allem nichts gewusst haben will, können das sehr schmerzhafte Ermittlungen werden. Wenn es etwas gibt, das ihm schaden könnte, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn es sich nicht in den Cohen-Akten wiederfinden würde.

Cohen will jetzt verhindern, dass zu viel davon von den FBI-Ermittlern eingesehen werden kann. Darum diese Anhörung. Stormy Daniels ist da, nun ja, weil es ja irgendwie auch um sie geht. Und wohl auch, weil das Rampenlicht ihrer Karriere gerade außerordentlich gut tut.

Nach der Anhörung fährt sie aus dem 26. Stock des Daniel-Patrick-Moynhan-Gerichtsgebäudes mit ihrem Anwalt Michael Avenatti im Fahrstuhl ganz nach unten. Und eilt mit ihm die langen Gänge des Gebäudes entlang zum Haupteingang. In ihrem rosa Kostüm und den langen blonden Haaren, wirkt sie wie ein rosa Flauschball, dem Avenatti schützend seine Arme umlegt und ihn sanft aber nachhaltig auf sein Tempo bringt.

Draußen stehen Dutzende Kameras bereit, um in das Land zu tragen, was Daniels zu dem Fall zu sagen hat. Viel ist es nicht. Dass Cohen immer dachte, er stehe über dem Recht, dass es damit jetzt vorbei sei. Und dass sie ihren Beitrag leisten wolle, damit sich das amerikanische Volk ein eigenes Bild machen könne. Vor allem darüber, ob die Affäre mit Trump stimmt. Oder gelogen ist, wie Trump behauptet.