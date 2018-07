9. Juli 2018, 18:49 Uhr Tihange 2 und Doel 3 Keine Bedenken

Eine unabhängige deutsche Expertenkommission hat für die beiden belgischen Atommeiler Entwarnung gegeben. Feine Risse in Reaktor-Druckbehältern seien harmlos. Entwarnung will die Bundesregierung trotzdem nicht geben.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

In der Debatte über die Sicherheit zweier belgischer Atommeiler haben unabhängige deutsche Experten Entwarnung gegeben. Die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK), die die Bundesregierung berät, legte am Montag einen Bericht zu den Meilern Tihange 2 und Doel 3 vor, der die Haltung der belgischen Nuklearsicherheitsbehörde bestätigt. Demnach seien die festgestellten Mikrorisse in den Druckbehältern schon bei der Herstellung entstanden. Ihre Zahl habe im laufenden Betrieb nicht zugenommen. Außerdem gebe es ausreichende Reserven gegen einen Kollaps bei erhöhtem Innendruck.

Ein intensiver Austausch mit den belgischen Behörden habe offene Fragen geklärt, hieß es im Bundesumweltministerium. Es bestünden demnach keine über das normale Risiko der Atomkraft hinausgehenden zusätzlichen Gefahren, sagte ein Experte. Das Ergebnis rechtfertige es nicht mehr, Belgien die Abschaltung der Anlagen nahezulegen. Es sei auch verantwortungsvolle Politik, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, "wenn Risiken im befürchteten Umfang nicht bestehen".

Vor allem die Region Aachen hatte sich besorgt über die "Flockenrisse" in den Anlagen gezeigt; Tihange liegt 65 Kilometer entfernt. Vorsorglich wurden sogar Jodtabletten ausgegeben. In einer Kurzbewertung 2016 hatte die RSK noch zusätzliche Nachweise gefordert. Die Bundesregierung hatte Belgien vergeblich gebeten, die Anlagen bis zur Klärung abzuschalten. Die neue Bewertung durch die RSK ändere "nichts an meiner grundsätzlich kritischen Haltung gegenüber alten Atomkraftwerken in unseren Nachbarländern", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze. "Bei der Atomkraft gibt es immer ein Restrisiko."