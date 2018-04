19. April 2018, 18:51 Uhr Terrorismus Urteil gegen Safia S. rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof verwirft die Revision der 15-Jährigen, die vor zwei Jahren in Hannover mit einem Messer auf einen Polizisten einstach.

Von WOLFGANG JANISCH, Karlsruhe

Es war ein Verbrechen, das die Öffentlichkeit allein wegen der Umstände seiner Begehung verstörte, noch mehr aber, weil die Täterin nicht ins Bild des islamistischen Terrorismus zu passen schien. Die damals 15 Jahre alte Safia S. stach am 25. Februar 2016 mit einem Messer auf einen Bundespolizisten ein, der zusammen mit einem Kollegen gerade eine Kontrolle vornehmen wollte. Sie verletzte ihn am Hals, und zwar so schwer, dass er knapp mit dem Leben davon kam. Im Januar 2017 wurde Safia S. wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu sechs Jahren Jugendhaft verurteilt. Nun ist das Urteil rechtskräftig: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Revision verworfen.

Die Urteilsbegründung des Senatsvorsitzenden Jörg Becker fiel am Donnerstag allerdings derart knapp aus, dass man in den nächsten Wochen darüber rätseln darf, was genau nun in der schriftlichen Begründung stehen wird, auf die Becker das ratlose Publikum verwiesen hat. Umstritten war in der mündlichen Verhandlung im Februar einzig die Frage, ob sich Safia S. auch wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung strafbar gemacht hat. Das hat der BGH nun im Ergebnis bejaht, will allerdings in einigen Punkten von der Begründung des Oberlandesgerichts (OLG) Celle abweichen - welche das sein werden, das blieb offen. Es dürfte dabei um die - für die Praxis der Ermittler nicht ganz unwesentliche - Frage gehen, wo genau eigentlich die "Unterstützung einer terroristischen Vereinigung" beginnt. Safia S., die in die Türkei gereist war und von dort von ihrer Mutter wieder nach Deutschland geholt wurde, hatte ihren Plan mit Mitgliedern der Terrormiliz IS abgesprochen. Wie ihr Verteidiger in der BGH-Verhandlung deutlich machte, wollte das OLG bereits ihre frühe Zusage, nach Deutschland zurückzukehren und einen Anschlag zu begehen, als "Unterstützung" ausreichen lassen.

Ob der BGH dies nun mitmacht, bleibt abzuwarten. In einem anderen Fall hatte er entschieden, Voraussetzung für eine strafbare Unterstützung durch eine nicht selbst zur Organisation gehörende Person sei, dass deren Handlung den Zusammenhalt der Organisation fördere oder ihr sonstige Vorteile bringt. Die Bundesanwaltschaft hatte in dem Verfahren argumentiert, bereits die Zusage der Safia S. "fördere" ja den Zusammenhalt der Islamisten - weil der ins Auge gefasste Anschlag genau ins Muster der IS-Aktivitäten passe, dessen Ziel die Verbreitung exzessiver Angst durch die Brutalität seiner Anhänger sei.

Ist das nur ein juristisches "Glasperlenspiel", wie der Senatsvorsitzende Becker andeutete? Für den konkreten Fall spielt die Unterscheidung keine Rolle, aber für die Bundesanwaltschaft können solche Abgrenzungen wichtig sein: Wenn für eine Unterstützung einer terroristischen Vereinigung bereits ausreichen sollte, dass ein Sympathisant - womöglich einigermaßen vage - die Begehung eines Anschlags in Aussicht stellt, dann erlaubt das einen frühen Zugriff der Strafverfolger. Andererseits: Was genau Terrorunterstützung ist und was nicht, würde eher vernebelt als geklärt, wenn bereits Absichtserklärungen mit ungewisser Realisierungschance dafür genügen sollten.