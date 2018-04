23. April 2018, 08:01 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

EXKLUSIV Milliardenklage gegen Volkswagen. Die Zuliefergruppe Prevent will bei Gericht hohe Schadenersatzforderungen durchsetzen, weil der Autohersteller mehrere Verträge gekündigt hat. Der behauptet, selbst hintergangen worden zu sein. Zum Bericht von Max Hägler und Klaus Ott

Die EU und Mexiko einigen sich auf ein neues Handelsabkommen. Die Europäer wollen so Märkte besetzen, bevor es die Chinesen tun. Und beide Seiten wollen dem neuen US-Protektionismus etwas entgegensetzen. Einzelheiten von Alexander Mühlauer

Südkorea stoppt Lautsprecher-Propaganda nach Norden. Das Verteidigungsministerium in Seoul hofft, damit vor dem geplanten Gipfeltreffen der Nachbarstaaten "ein Klima für friedliche Gespräche zu schaffen". Bislang nutzten beiden Seiten Lautsprecherpropaganda. Zur Nachricht

US-Präsident begrüßt Nordkoreas Erklärung, auf Nuklear- und Raketentests zu verzichten. Das sei ein "großer Fortschritt", so Trump. Experten sind dagegen skeptisch, was die Motive von Kim Jong-un betrifft. Demnach verfolge Nordkorea damit das Ziel, von den USA als gleichrangige Atommacht anerkannt zu werden und bei dem geplanten Gipfeltreffen eine günstigere Verhandlungsposition einzunehmen. Mehr dazu von US-Korrespondent Hubert Wetzel

Verteidigungsministerium plant milliardenschwere Rüstungsaufträge. Die Ausrüstungsmängel der Bundeswehr sind eklatant. Nun soll die Truppe Medienberichten zufolge noch in diesem Jahr unter anderem neue Raketenwerfer, Rettungshubschrauber und Transportflugzeuge erhalten. Weitere Informationen

Indien führt Todesstrafe für Vergewaltiger von Kindern ein. Das verschärfte Strafmaß ist eine Reaktion auf massive Proteste gegen die unzähligen Fälle sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Indien. Mehr dazu hier

Was wichtig wird

Karadžić-Berufungsverfahren beginnt in Den Haag. Der Ex-Serbenführer war in erster Instanz vom UN-Tribunal unter anderem für den Völkermord von Srebrenica 1996 zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Anklage und Verteidigung hatten Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Voraussichtlich Plädoyers im Mordprozess gegen Peter Madsen. Dem dänischen Erfinder wird vorgeworfen, die schwedische Journalistin Kim Wall an Bord eines selbstgebauten U-Boots getötet zu haben. Madsen behauptet, dass Wall bei einem Unfall gestorben sei.

Macron auf Staatsbesuch in den USA. Zum Auftakt des dreitägigen Aufenthaltes des französischen Staatspräsidenten empfängt US-Präsident Trump zum privaten Abendessen beider Staatsoberhäupter gemeinsam mit den Ehefrauen. Morgen konferieren Macron und Trump im Weißen Haus, am Mittwoch wird der französische Gast eine Rede vor dem US-Kongress halten.

Frühstücksflocke

Vor 20 Jahren: Bundestag stimmt für den Euro. Es war eine der zähesten Debatten in der Geschichte des Deutschen Bundestags. Fast sieben Stunden lang diskutierten die Abgeordneten am 23. April 1998 über die Einführung der gemeinsamen europäischen Währung. Am Ende stimmten 575 von 615 Abgeordneten dafür - ein erstaunlich klares Ergebnis für eine lang umstrittene Entscheidung. Auszüge aus dem Archiv der Bundesregierung