7. April 2017, 07:45 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Dieses Bild der US-Marine zeigt angeblich, wie in der Nacht zu Freitag von der USS Ross eine Tomahawk-Rakete auf Syrien abgefeuert wird.









Was wichtig ist und was wichtig wird.

Von Oliver Das Gupta

WAS WICHTIG IST

Trump lässt Raketen auf Syrien feuern. Die USA greifen militärisch das Assad-Regime an. Auf Anordnung von Präsident Trump schlugen mehr als 50 Marschflugkörper auf einer Luftwaffenbasis der syrischen Armee ein. Die Militäraktion ist als Vergeltung gedacht für den mutmaßlichen Giftgasangriff in Khan Scheichun. Zu den Einzelheiten

Eta kündigt vollständige Entwaffnung an. Schon 2011 hatte die baskische Untergrundorganisation den gewaltsamen Kampf für die Unabhängigkeit von Spanien für beendet erklärt. Die Waffen wollte sie trotzdem nicht abgeben - bis jetzt. Weitere Informationen

Die US-Republikaner bereiten Weg für Gorsuch. Um Trumps Kandidaten für das höchste Gericht durchzubringen, schaffen seine Parteifreunde eine der ältesten Regeln im US-Senat ab: den Filibuster. Thorsten Denkler berichtet aus New York.

Petry will Machtfrage in der AfD klären. Auf dem Parteitag will die Vorsitzende über einen Grundsatzantrag abstimmen lassen: Realpolitik wie sie Petry vorschwebt oder die "fundamentaloppositionelle Strategie" von Parteivize Gauland. Von der Entscheidung hängt die politische Zukunft Petrys ab. Zur Meldung

Twitter verklagt US-Regierung. Das soziale Netzwerk will keine Nutzerdaten von Trump-Kritikern herausgeben - das fordert die Regierung des neuen Präsidenten. Jetzt zieht Twitter dagegen vor Gericht. Mehr dazu

Lindenberg räumt bei Echo-Verleihung ab. Der Rock-Veteran gewinnt beim deutschen Musikpreis in wichtigen Kategorien. Knatsch gibt es auch: Tote-Hosen-Sänger Campino wettert gegen Satiriker Böhmermann. Weitere Details

WAS WICHTIG WIRD

Schärfere Passkontrollen an Flug- und Seehäfen. Die Bundespolizei vergleicht ab heute bei allen Passagieren, die aus Ländern außerhalb des Schengen-Raums einreisen, die biometrischen Daten mit einer Fahndungsdatei.

Steinmeier reist zu Antrittsbesuch nach Griechenland. Der neue Bundespräsident wird in Athen einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten niederlegen und trifft seinen Amtskollegen Pavlopoulos sowie Premier Tsipras.

Klage von Ditib-Imamen. Das Arbeitsgericht verkündet seine Entscheidung über die juristischen Einsprüche von zwei muslimischen Geistlichen gegen den Islamverband Ditib, denen nach dem Putschversuch in der Türkei gekündigt wurde.

FRÜHSTÜCKSFLOCKE

Tierisch langsames TV. Norwegische Fernsehzuschauer können die Wanderung einer Herde Rentiere vom Hochland an die Küste live mitverfolgen - und das tagelang. Für das für nach Ostern geplante Slow-TV-Programm wurde am Kopf eines der Tiere eine Kamera angebracht.