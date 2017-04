7. April 2017, 04:09 Uhr USA Trump lässt Raketen auf Syrien feuern

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht über 50 Raketen vom Typ Tomahawk von US-Kriegsschiffen aus auf Syrien abfeuern lassen. So wie auf diesem Archivbild.









Die USA haben 59 Tomahawk-Raketen auf eine syrische Luftwaffenbasis abgefeuert.

Der Angriff ist eine Vergeltungsaktion gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad.

Von der Basis soll Anfang der Woche ein Giftgasangriff gegen Zivilisten gestartet worden sein.

Die Vereinigten Staaten haben eine Luftwaffenbasis der syrischen Armee im Landesinneren angegriffen. Die Aktion gilt als Vergeltung gegen den mutmaßlichen Giftgasangriff auf Zivilisten Anfang der Woche in Chan Scheichun. Die USA machen Syriens Präsident Baschar al-Assad für den Einsatz von Nervengas gegen seine eigene Bevölkerung verantwortlich, in dem am Dienstag mindestens 70 Menschen getötet wurden, darunter viele Kinder.

Nach einem direkten Befehl von US-Präsident Donald Trump seien von zwei US-Kriegsschiffen aus 59 Tomahawk-Marschflugkörper auf die Luftwaffenbasis abgefeuert worden. Im Visier seien Flugzeuge, Start- und Landebahnen sowie Treibstofflager gewesen, sagte ein Regierungsvertreter. Von der Basis soll der Giftgasangriff gestartet worden sein. Es ist die erste Militäraktion der USA gegen Syrien seit Beginn des Bürgerkrieges vor sechs Jahren. Die Vorgängerregierung von Barack Obama hatte mit militärischen Schritten gegen die syrische Regierung lediglich gedroht - sie aber nicht ausgeführt.

Trump äußerte sich am Abend in einer kurzen Stellungnahme in seinem Feriendomizil Mar-a-lago, wo er gerade den chinesischen Präsidenten Xi Jinping empfängt. "Assad hat die Hilflosen erstickt", sagte er. "Kein Kind Gottes sollte jemals einen solchen Horror erleben", sagte der US-Präsident über den mutmaßlichen Giftgasangriff.

Er bezeichnete es als zentrales "nationales Sicherheitsinteresse" der USA, den Einsatz von Chemiewaffen nicht zuzulassen. "Jahrelange Versuche, Assads Verhalten zu ändern, sind gescheitert. Heute bitte ich alle zivilisierten Nationen, uns zu helfen, das Blutvergießen in Syrien zu beenden."

Bislang ist unklar, ob es sich um eine einmalige Militäraktion handelt. CNN zitiert einen Offiziellen aus dem Verteidigungsministerium mit den Worten: "Die Angriffe sind vorbei, bis weitere Entscheidung getroffen werden." NBC zitiert einen Offiziellen der US-Regierung mit den Worten: "Das war ein Warnschuss für Assad."

Kreml hält Schuldzuweisung für verfrüht

Dem TV-Sender NBC zufolge wurde Moskau von den USA über die bevorstehende Militäraktion informiert. US-Außenminister Tillerson hatte Moskau vor den Luftschlägen am Donnerstag aufgefordert, die Unterstützung für Assad zu überdenken. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow nannte den Giftgasangriff zwar ein "gefährliches und monströses Verbrechen". Es sei aber falsch, jetzt schon Schuldzuweisungen anzustellen.

Der UN-Sicherheitsrat hatte sich in der Nacht erneut nicht auf eine Resolution gegen Syrien einigen können. Ein Vorschlag von Frankreich, Großbritannien und den USA scheiterte an Russland, das sich nicht auf eine Schuldzuweisung an Assad festlegen wollte.

Im syrischen Staatsfernsehen war von einer US-Aggression die Rede, die sich gegen eine Militärbasis gerichtet habe. Es habe dabei Verluste gegeben. Assad hat jede Verantwortung für den Giftgasangriff zurückgewiesen. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte, unbegründete Vorwürfe würden nicht weiterhelfen. Bei den Vereinten Nationen hatte Russland zuvor vor "negativen Konsequenzen" gewarnt, sollten die USA militärisch in den Konflikt eingreifen. Russland hat Bodentruppen in Syrien und greift Rebellen auch aus der Luft an.

Nach Angaben der türkischen Regierung ist sicher, dass bei dem Angriff in der Region Idlib Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Das habe die Autopsie von drei Opfern ergeben, sagte Justizminister Bekir Bozdağ in der zentralanatolischen Stadt Kırıkkale.

Hinweise auf Nervenkampfstoff Sarin

Mehr als 30 Opfer waren zur Behandlung über die Grenze in die Türkei gebracht worden. Die Untersuchungen nahmen türkische Rechtsmediziner im Beisein von Experten der Weltgesundheitsorganisation und der Organisation zum Verbot chemischer Waffen vor. Das Gesundheitsministerium teilte später mit, es gebe Hinweise auf den Nervenkampfstoff Sarin.

Umstritten bleibt, wie die Giftstoffe freigesetzt wurden. US-Geheimdienste gehen laut Medien davon aus, dass das Gift von einem Flugzeug oder Hubschrauber der syrischen Armee abgeworfen wurde. Das russische Verteidigungsministerium hatte hingegen mitgeteilt, die giftige Substanz sei bei einem Angriff der syrischen Luftwaffe auf ein Gebäude freigesetzt worden, in dem "Terroristen" Chemiewaffen hergestellt hätten. Militärexperten halten diese Erklärung jedoch nicht für besonders glaubwürdig.

US-Außenminister Rex Tillerson sprach sich für eine Absetzung von Assad aus. Bisher konzentrierte sich Trump in seiner Syrien-Politik auf den Kampf gegen die Extremisten-Miliz Islamischer Staat. Der Giftgasangriff habe ihn jedoch zum Überdenken veranlasst. Trump steuert damit auf einen Konflikt mit Russland und dem Iran zu, die beide Assad unterstützen.

