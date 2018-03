31. März 2018, 09:02 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

Trump kündigt baldigen Truppenabzug aus Syrien an. In einer Rede vor Industriearbeitern stellt der US-Präsident ein zeitnahes Ende des Einsatzes der USA in Aussicht. Weder Außen- noch Verteidigungsministerium wissen von diesen Plänen. Einem Medienbericht zufolge lässt Trump 200 Millionen Dollar an Aufbauhilfe für Syrien einfrieden. Zur Meldung

Schäuble: Islam ist Teil Deutschlands geworden. Der CDU-Politiker widerspricht in einem Interview den Aussagen von Heimatminister Horst Seehofer. Schäuble warnte zudem vor wachsendem Antisemitismus, der auch durch Zuwanderung bedingt sei. Zur Nachricht

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Stephon Clark wurde in den Rücken getroffen. Der Autopsiebericht widerspricht laut dem Anwalt der Familie damit der Darstellung der Polizei, wonach der junge Afroamerikaner eine Bedrohung für die Beamten gewesen sei. Am Rande der Trauerfeier kommt es zu Protesten. Zur Nachricht

Sammer soll als externer Berater zu Borussia Dortmund zurückkehren. Der Verein bestätigte entsprechende Gespräche. Ins Tagesgeschäft soll er sich jedoch nicht einschalten. Der BVB will außerdem den Posten eines Leiters der Lizenzspielerabteilung einführen. Mehr dazu

Was wichtig wird

Trauerfeier für Stephen Hawking. Der britische Astrophysiker war Mitte März im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Feier findet in der Universitätsstadt Cambridge statt, wo er Jahrzehnte gelebt und geforscht hat. Die Beisetzung ist hingegen in der Westminster Abbey in London geplant.

Stichwahl um das Präsidentenamt in Costa Rica. Der evangelikale Aktivist Fabricio Alvarado tritt am Sonntag gegen den Regierungskandidaten Carlos Alvarado an. In der ersten Runde Anfang Februar hatte keiner der Bewerber die nötige absolute Stimmenmehrheit erreicht.

Osterfeierlichkeiten in Rom. Papst Franziskus feiert auf dem Petersplatz die Ostermesse und spendet danach den Segen "Urbi et Orbi". Zum Auftakt der Feierlichkeiten am Gründonnerstag hatte er eine Messe in einem römischen Gefängnis abgehalten. In der Haftanstalt Regina Coeli wusch das Oberhaupt der katholischen Kirche zwölf Insassen die Füße.

USA und Südkorea beginnen Frühjahrsmanöver. Während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben die USA und Südkorea auf gemeinsame Militärmanöver verzichtet, um den Konflikt mit Nordkorea nicht weiter zu befeuern. Wie lange die Übungen jetzt dauern, ist noch unklar

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Puigdemont sollte nicht an Spanien ausgeliefert werden. Die Festnahme des ehemaligen katalanischen Regierungschefs zeigt, dass die EU-Justiz inzwischen gut funktioniert. Doch die Richter in Schleswig-Holstein dürfen die politischen Motive Madrids nicht ignorieren. Kommentar von Wolfgang Janisch

Österreichs Rechtsregierung vergiftet das gesellschaftliche Klima. ÖVP und FPÖ wurden gewählt, um gerade in der Migrationspolitik eine härtere Gangart einzuschlagen. Doch Neid- und Angstparolen lösen keine Probleme. Die Koalition zerfällt in zwei Lager - trotz aller penetrant betonter Harmonie. Kommentar von Peter Münch

Paradebeispiel für die deutsche Doppelmoral. Wir verkaufen keine Waffen in Konfliktgebiete, verspricht die Bundesregierung - um dann Saudi-Arabien Patrouillenboote zu liefern. So verspielt sie ihre moralische Glaubwürdigkeit. Kommentar von Joachim Käppner

Ein Kuss gegen das Klischee. Eine ältere Frau, Heidi Klum, küsst einen jüngeren Mann, Tom Kaulitz. Ende der Geschichte? Auf keinen Fall - es herrscht Eilmeldungsatmosphäre. Von Friederike Zoe Grasshoff

"Mit Gesundheit und Krankheit sollte man keinen Profit machen können." Jana ist Krankenschwester und hat einen wütenden Brief an Gesundheitsminister Spahn geschrieben. Interview von Josef Wirnshofer

Warum man auch zu Freunden "Ich liebe dich" sagen sollte. Als Kind und Teenager hat man seine Freunde abgöttisch verehrt und es ihnen auch gezeigt. Doch irgendwann ging man dazu über, tiefe Gefühle nur noch in Beziehungen zu äußern. Ein Fehler. Von Mareike Nieberding

Bühne frei für die Plazenta. Das Kind mag der Hauptdarsteller bei der Geburt sein, aber den Oscar für die beste Nebenrolle räumt der Mutterkuchen ab. Manche wollen von dem Wunder-Organ sogar ein Stück kosten. Von Maja Böhler

Frühstucksflocke

Sachbearbeiter geht einfach heim - jetzt muss Augsburg wohl 28 Millionen zurückzahlen. Ein Mitarbeiter des Amts für Kinder, Jugend und Familie hat einen Antrag für die staatliche Bezuschussung von Kindertagesstätten nicht rechtzeitig abgeschickt. Statt am Freitag wurde der Antrag erst am darauffolgenden Montag eingereicht. Grund dafür war offenbar eine Computerpanne. Diese hatte der zuständige Mitarbeiter aber nicht mehr behoben - er fühlte sich schlecht und ging dann nach Hause.