20. März 2017, 07:42 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

SZ Espresso kostenlos abonnieren Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Merkel und Abe werben für freie Märkte. Bei der Eröffnung der Computermesse CeBIT in Hannover bekräftigen die Bundeskanzlerin und der japanische Regierungschef ihren Willen zu einem Handelsabkommen zwischen Japan und Europa. Gemäß einer unveröffentlichten Studie könnte allein die deutsche Wirtschaftsleistung damit um bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr steigen. Zum Bericht

Angreifer vom Pariser Flughafen Orly stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Das verlautet aus französischen Justizkreisen. Demnach hatte der Angreifer 0,93 Gramm Alkohol pro Liter Blut. Zudem seien bei der Autopsie Cannabis und Kokain nachgewiesen worden. Der Mann hatte am Samstagmorgen auf Frankreichs zweitgrößtem Flughafen eine Soldatenpatrouille angegriffen und wurde erschossen. Mehr dazu hier

Tausende demonstrieren erneut für ein geeintes Europa. In etwa 60 europäischen Städten gehen die Menschen am Sonntag auf die Straße, um ein Zeichen gegen Populismus und für die EU zu setzen, allein in Deutschland sind Demonstrationen in 46 Städten registriert. Lesen Sie hier mehr. Die "Pulse Of Europe"-Bewegung findet von Woche zu Woche mehr Anhänger. Zur Bildergalerie

Anzeige

Riesenvorsprung für den FC Bayern in der Bundesligatabelle. Stürmer Thomas Müller erzielt im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ein 1:0-Tor mit therapeutischem Charakter. Es ist Müllers erster Treffer in diesem Jahr. Zum Spielbericht. Lesen Sie hier die Einzelkritik.

Was wichtig wird

FBI-Chef Comey sagt im Kongress zu Trumps Abhörvorwürfen aus. Um 10 Uhr (Ortszeit) wird sich der Chef der Bundespolizei FBI vor dem Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses erstmals öffentlich zu Trumps Behauptungen äußern, sein Vorgänger Obama habe ihn im Wahlkampf abgehört. Auch der Chef des Geheimdienstes NSA, Mike Rogers, soll aussagen. In einem Bericht des Justizministeriums finden sich offenbar keine Beweise für die Vorwürfe. Zum Bericht von Thorsten Denkler

Ex-HRE-Chef Funke vor Gericht. Lang hat es gedauert, nun wird der größte deutsche Schadenfall in der globalen Finanzkrise 2008/2009 vor einem Strafgericht verhandelt. In München beginnt am Morgen der Prozess gegen Georg Funke, den früheren Chef der Immobilienbank Hypo Real Estate, sowie gegen den damaligen Finanzvorstand der Bank, Markus Fell. Sie sollen auf dem Höhepunkt der Krise die Bilanzen der Bank geschönt haben. Lesen Sie hier mehr.

Französische Präsidentschaftskandidaten debattieren im Fernsehen. Die Kandidaten François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron und Jean-Luc-Mélenchon treffen im Sender TF1 aufeinander. Die Franzosen wählen ihren neuen Staatschef in zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai.

Wir empfehlen im Netz

Der vergessene Krieg der Nuba. Nach der Abspaltung des Südsudan von Sudan im Jahr 2011 brachen gewaltsame Auseinandersetzungen um die Region der Nuba-Berge aus. Rebellen kämpfen seitdem für eine Loslösung des Gebiets vom Sudan, die Regierung fliegt Bombenangriffe. Doch die Welt hört wenig über diesen Bürgerkrieg - auch, weil es Journalisten aus dem Land verboten ist, darüber zu berichten. Die New York Times hat nun einen Film über Menschen gedreht, die inmitten dieses Konflikts leben. Mithilfe einer Virtual-Reality-App kann der Betrachter sich selbst in ihre Situation begeben. Zum Film "We Who Remain"

Frühstücksflocke

My heart is beating like a jungle drum. Die Menschen mit den gesündesten Herzen und Arterien der Welt sind Amazonas-Ureinwohner in Bolivien, haben Forscher aus den USA herausgefunden. Im Schnitt seien die Blutgefäße eines 80-jährigen Dschungelbewohners so geschmeidig wie die eines Mittfünfzigers aus den USA. Die Forscher erklären das mit einer Ernährung, die wenig gesättigte Fettsäuren, aber viele Kohlenhydrate enthält, sowie mit extrem viel Bewegung und Nichtrauchen. Zur ganzen Geschichte