10. Juli 2018, 19:12 Uhr Salisbury Nowitschok-Opfer Rowley wieder bei Bewusstsein

Charly Rowley, der sich Ende Juni im englischen Amesbury mit dem Kampfstoff Nowtschok vergiftet hatte, ist wieder bei Bewusstsein.

Seine Lebensgefährtin Dawn Sturgess war am Sonntag an den Folgen der Vergiftung gestorben.

Die Ermittler prüfen mögliche Verbindungen zum Fall Skripal.

Wie kamen Charly Rowley und Dawn Sturgess mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt? Und könnte die Antwort auf diese Frage neue Hinweise im Fall Skripal liefern? Es gibt jetzt jemanden, der den Ermittlern womöglich weiterhelfen kann: Rowley ist wieder bei Bewusstsein. Der 45-Jährige sei stabil, schwebe aber noch in Lebensgefahr, teilte die behandelnde Klinik in Salisbury mit. "Das sind gute Nachrichten, er ist aber noch nicht über den Berg." Er müsse weiterhin rund um die Uhr von Spezialisten versorgt werden.

Rowleys Lebensgefährtin Sturgess war am Sonntag an den Folgen einer Nowitschok-Vergiftung gestorben. Das Paar war am 30. Juni mit Vergiftungserscheinungen in Amesbury gefunden worden, einer Kleinstadt etwa 13 Kilometer nördlich von Salisbury. In Salisbury war im März mit demselben Kampfstoff ein Anschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia verübt worden. Beide überlebten. Wie Sturgess und Rowley wurden auch die Skripals im Salisbury District Hospital behandelt.

Die Polizei geht davon aus, dass Sturgess und Rowley einen Behälter mit dem Nervengift berührt haben müssen. Die Dosis des Kampfstoffes sei sehr hoch gewesen, teilte Scotland Yard mit. Die Ermittler gehen der Annahme nach, dass das Paar mit Nowitschok-Resten in Kontakt kam, die bei dem Anschlag im März übrig geblieben sein könnten. Etwa hundert Anti-Terrorspezialisten sind mit den Ermittlungen befasst, die nach Polizeiangaben "Wochen und Monate" dauern können.

Die britische Regierung und ihre Verbündeten machen Russland für den Anschlag auf die Skripals verantwortlich. Moskau weist das entschieden zurück.