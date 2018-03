23. März 2018, 18:54 Uhr Polen Schwarz gekleidet und wütend

Zehntausende Polinnen demonstrieren gegen ein geplantes Abtreibungsgesetz. Schon einmal war ihr Widerstand erfolgreich.

Von Florian Hassel , Warschau

Für Tausende polnische Frauen, die am Freitag auf die Straße gingen, war es ein Déjà-vu-Erlebnis: Kaum eineinhalb Jahre ist es her, dass massive Proteste in 143 polnischen Städten die nationalpopulistische Regierung zwangen, ein bereits beschlossenes komplettes Abtreibungsverbot zurückzuziehen. Nun liegt der nächste Gesetzesentwurf im Parlament: Abtreibung soll selbst dann verboten sein, wenn bei der Schwangerschaftsuntersuchung eine schwere Behinderung festgestellt wird oder gar erwartet werden muss, dass das Kind nach der Geburt stirbt. Eine derart restriktive Regelung widerspricht zwar der Überzeugung der meisten Polen, Polens katholische Kirche und eine ultrakonservative Stiftung treiben den Entwurf jedoch voran.

Und so protestierten am Freitag in vielen Städten schwarz gekleidete Polinnen. In Warschau zogen sie vor den Sitz des Erzbischofs, vor die Zentrale der Regierungspartei PiS und vor das Parlament. "Dies ist ein unmenschliches Gesetz", sagte die Schauspielerin Maja Ostaszewska und rief zum Protest auf. Auch Schauspielerlegende Krystyna Janda und das Topmodel Anja Rubik schlossen sich an. 2016 waren rund 100 000 Polinnen gegen das Abtreibungsverbot auf die Straße gegangen - am Freitag demonstrierten allein in Warschau mindestens 30 000 Menschen.

Polens faktischer Regierungschef Jarosław Kaczyński, dem das Thema Abtreibung früher eher gleichgültig war, stützt sich massiv auf Fundamentalisten und die Kirche. Zwar befahl er 2016 seiner PiS wegen der Proteste, das in erster Lesung von derselben Partei bereits angenommene komplette Abtreibungsverbot abzulehnen. Doch schon im April 2017 kündigte Kaczyński an, er werde das Abtreibungsverbot zumindest im Fall schwer geschädigter Föten durchsetzen, sobald die Aufmerksamkeit zurückgegangen sei.

Im November 2017 reichte die Stiftung "Leben und Familie" einen entsprechenden Gesetzentwurf im Parlament ein. Da dort nicht alle Lust verspürten, sich erneut mit den Gegnerinnen anzulegen, ruhte der Entwurf - bis zum 14. März, als Polens in politischen Fragen sonst eher zurückhaltende Bischöfe das Parlament zur "unverzüglichen Aufnahme der gesetzgeberischen Arbeiten über den Gesetzentwurf 'Stoppt Abtreibung'" aufforderten. Vier Tage später stimmte der Justizausschuss dem Entwurf zu. Offen ist, wann ihn das Parlament weiter verhandelt.

Schon jetzt erlaubt Polen Abtreibungen nur nach Vergewaltigung, schwerer Schädigung des Fötus und bei Gefahr für Gesundheit oder Leben der Schwangeren. Selbst in solchen Fällen verweigern viele Ärzte Abtreibungen - offiziell gibt es in Polen nur rund 1000 Abtreibungen jährlich. Frauenrechtler schätzen die wahre Zahl auf 150 000 pro Jahr.