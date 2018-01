26. Januar 2018, 18:49 Uhr Österreich Skandal um Nazi-Liederbuch









Auch Tage nach Bekanntwerden der Vorwürfe schlagen die antisemitischen Lieder in der Burschenschaft eines FPÖ-Politikers weiter hohe Wellen.

Von Peter Münch , Wien

Ein Skandal um Burschenschaftslieder bringt die rechtspopulistische österreichische Regierungspartei FPÖ in Bedrängnis. Im Mittelpunkt steht der junge FPÖ-Aufsteiger Udo Landbauer, der sich im Chor mit anderen Funktionären der Freiheitlichen nun wortreich vom Antisemitismus distanzieren muss, seit ein Liederbuch seiner Burschenschaft bekannt wurde, das die sechs Millionen Opfer des Holocaust verhöhnt. "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million", heißt es da. Und die nächste Strophe lautet: "Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines': Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS." Bei solchem Liedgut ist der Interpretationsspielraum gering, weshalb die Affäre nun zum ersten Stresstest der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ geworden ist.

Der 31-jährige Landbauer ist Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl am Sonntag in Niederösterreich. Auf Rücktrittsforderungen lässt er sich nicht ein und behauptet, dass er nichts von diesen Liedern gewusst habe, obwohl er als stellvertretender Vorsitzender der Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt" agierte. Er kenne das Liedbuch "nur mit herausgerissenen Seiten und geschwärzten Stellen", gibt er an und fügt zur Bekräftigung hinzu, er sei "nie ein guter Sänger" gewesen.

Er will seine Mitgliedschaft bei der Burschenschaft ruhen lassen und die Affäre hinter sich bringen. Ins Wahlkampffinale zieht er mit dem neuen Motto: "Jetzt erst recht." Auch dieser Spruch allerdings ist eher rückwärtsgewandt. Damit hatte 1986 schon Kurt Waldheim geworben, als ihm im Präsidentschaftswahlkampf seine Verstrickungen in der NS-Zeit vorgehalten wurden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall nun gegen unbekannt wegen des Verdachts auf "Wiederbetätigung", also Verbreitung von NS-Gedankengut, was in Österreich mit Freiheitsstrafen zwischen einem und zehn Jahren geahndet werden kann. Bei einer Hausdurchsuchung in der Burschenschaft Germania wurden insgesamt 19 Exemplare des Liederbuchs und zwei Aktenordner sichergestellt. Das wird nun auf Nazi-Spuren untersucht. Falls etwas geschwärzt wurde, könnte mit chemischen Analysen geklärt werden, wann das geschah.

Der FPÖ will die Metamorphose zur verantwortungsvollen Regierungspartei nicht gelingen

Für die FPÖ-Führung ist die Affäre ein herber Rückschlag in ihrer angestrebten Metamorphose zur verantwortungsvollen Regierungspartei. Zur Schadensbegrenzung fährt die Parteiführung nun zweigleisig. Zum einen distanziert man sich energisch vom Inhalt des Lieds. Parteichef Heinz-Christian Strache behauptet überdies, "die Burschenschaften haben nichts mit der FPÖ zu tun", obwohl er selbst genauso wie eine Vielzahl anderer Spitzenfunktionäre Mitglied in einer schlagenden Verbindung ist.

Zum anderen stärkt man demonstrativ dem Parteifreund Landbauer den Rücken. FPÖ-Innenminister Herbert Kickl ist vorgeprescht mit der Einschätzung, "ich halte es ehrlich gesagt für ziemlich ausgeschlossen, dass es Ermittlungen gegen ihn gibt". Weil das als ministerielle Einmischung in die Ermittlungen wirken konnte, ruderte er zurück und sagte, dass er einen Rücktritt Landbauers wegen dessen Distanzierung für unnötig halte. Ohnehin ist der Vorfall sogleich als gezielte Kampagne vor der Landtagswahl hingestellt worden, weil die Lieder vom links-alternativen Wiener Magazin Falter publik gemacht wurden.

Kanzler Sebastian Kurz bemüht sich im Eiltempo darum, eine Brandmauer zwischen sich und dem Koalitionspartner hochzuziehen. Er nennt die Liedtexte "rassistisch, antisemitisch und absolut widerwärtig" und fordert, die "volle Härte des Gesetzes" anzuwenden. Mit großer Deutlichkeit hat sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingemischt, der Landbauer die behauptete Unkenntnis nicht abnehmen will. Die oppositionelle SPÖ will den nationalen Sicherheitsrat einberufen, weil die Regierung den Fall nicht ausreichend verfolge.

Zusätzlich befeuert wird die Debatte wegen des von der FPÖ veranstalteten Akademikerballs am Freitagabend in Wien, bei dem alljährlich Burschenschafter mit teils rechtsextremen Ehrengästen feiern. Bisweilen gewalttätige Demonstrationen gegen diese Veranstaltung gehören hier seit Jahren zum Beiprogramm.