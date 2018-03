12. März 2018, 18:54 Uhr Oberbügermeister-Wahl Frankfurt ist nicht Hessen

Die CDU scheitert erneut mit einer OB-Kandidatin. Für die Landtagswahl im Herbst gibt man sich aber optimistisch.

Von Susanne Höll , Frankfurt

Man kann eine Wahl respektabel verlieren. Oder sich sehr blamieren. Letzteres ist in Frankfurt der CDU-Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt, Bernadette Weyland, widerfahren. In der Stichwahl gegen Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) hatte sie am Sonntag nicht einmal 30 Prozent erhalten. Mit einem Sieg hatte sie selbst wohl auch nicht gerechnet, wohl aber mit einem etwas besseren Resultat. Und die Landes-SPD jubelt über den Triumph am Main. Kein Wunder.

Schließlich wird in Hessen im Oktober ein neuer Landtag gewählt, mithin auch über den Ministerpräsidenten entschieden. Den hat die SPD in ihrer einstigen Hochburg seit fast 20 Jahren nicht mehr gestellt. Ist der Erfolg Feldmanns ein Zeichen für eine Wende in Wiesbaden, für eine Niederlage des CDU-Landesvorsitzenden und Regierungschefs Volker Bouffier, der zur allgemeinen Verwunderung seit gut vier Jahren friedlich und geräuschlos mit den Grünen regiert? Nein. Das Frankfurter Ergebnis sagt zwar einiges aus über chronische Schwächen der CDU in den hessischen Großstädten. Aber nichts über den Ausgang der Landtagswahl, der von ganz anderen Faktoren bestimmt werden wird.

Die CDU stellt in den zehn größten hessischen Städten gerade einmal einen Oberbürgermeister, den im konservativ-katholischen Fulda. Die SPD kann mit einer stolzen Riege von sieben kommunalen Chefs aufwarten, der OB in Darmstadt ist ein Grüner, der in Rüsselsheim parteilos.

Die Phalanx der roten Stadtoberen konnte die CDU in der jüngeren Vergangenheit nur dann brechen, wenn der Genosse OB unglücklich agierte oder seine Partei größeren Unfug anrichtete. So lässt sich erklären, warum Walter Wallmann und Petra Roth (beide CDU) einst Oberhäupter Frankfurts wurden.

Bei der Auswahl der Kandidaten für kommunale Ämter hätten die hessischen Christdemokraten oft keine gute Hand, klagt einer aus den schwarzen Reihen. Mag sein, dass das noch immer ein Erbe der frühen Hessen-CDU ist, die sich als eine Art Honoratioren-Partei verstand und sich für städtische Posten wenig interessierte. Weyland war für eine Auseinandersetzung mit dem politisch durchaus robusten Feldmann schlichtweg nicht gerüstet.

CDU-Landesgeneralsekretär Manfred Pentz dankte ihr am Montag zwar für den "engagierten und unermüdlichen" Einsatz, ging sicherheitshalber aber auch auf Distanz zur gescheiterten Spitzen-Frau. "Die Wahl in Frankfurt war eine Personenwahl", konstatierte er. In Hessen wollten die Christdemokraten ihre erfolgreiche Politik fortsetzen. Das ist zwar eine für Weyland wenig charmante, wenngleich korrekte Feststellung.

Im Römer 13 Stadtoberhäupter hatte Frankfurt seit 1945, eine Auswahl: 1946-1956 Walter Kolb (SPD) 1977-1986 Walter Wallmann (CDU), später Bundesumweltminister und hessischer Ministerpräsident 1986-1989: Wolfram Brück (CDU) 1989-1991: Volker Hauff (SPD) 1991-1995 Andreas von Schoeler (SPD), verlor die erste OB-Direktwahl gegen Petra Roth. 1995-2012 Petra Roth (CDU), erste Frau im Amt, mehrmalige Präsidentin des Deutschen Städtetags.

Bei der Landtagswahl am 28. Oktober wird, so viel ist sicher, die CDU Stimmen verlieren. Vor allem an die AfD, die mit größter Wahrscheinlichkeit in den Landtag in Wiesbaden einziehen wird. Dass es dann noch einmal für eine schwarz-grüne Mehrheit reicht, ist zweifelhaft. Auch wenn Ministerpräsident Bouffier nichts lieber täte, als fünf weitere Jahre mit der Öko-Partei zu regieren. Man respektiert und vertraut sich, hat zur wechselseitigen Überraschung etliche Gemeinsamkeiten entdeckt. Wer sich erinnert, wie die Hessen-CDU noch vor sechs Jahren über die Grünen hergezogen war und umgekehrt, wundert sich über die traute Koalition, die nie in der Öffentlichkeit streitet. Die Grünen können sich, wenn man einer Umfrage vom Januar traut, trotz oder wegen ihre Kooperation mit der CDU in der öffentlichen Meinung bestens behaupten. Gut möglich, dass sie im Oktober ihr Wahlergebnis aus dem Jahr 2013 von elf Prozent verbessern. Dass sie die zu erwartenden Stimmenverluste der Christdemokraten ausgleichen können, ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Dass die SPD kräftig zulegt und stärkste Fraktion im Landtag wird, glauben derzeit selbst bodenständige Aktivisten nicht. Deshalb können Bouffier und seine schwarze Riege darauf hoffen, wieder den Regierungsauftrag zu bekommen. Die Stimmung im Land ist, was die Wirtschaft und Arbeitsplätze angeht, gut, die Regierung steht passabel da, auch wenn sich manch einer mehr Tempo wünschen würde.

In der Landes-CDU stellt man sich, jenseits der schwarz-grünen Träume, auf zwei Optionen nach der Wahl ein. Wenn die Zahlen sowohl ein Dreierbündnis aus Christdemokraten, Grünen und FDP hergeben, würde Bouffier, so heißt es, versuchen, eine Jamaika-Koalition nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins zu schmieden. Leicht wird das nicht werden, das wissen die Unionisten ganz genau. Zumal das Verhältnis zum einstigen Koalitionspartner tief gestört war. Inzwischen trifft man sich wieder, in kleineren und größeren Zirkeln. Berichtet wird von Entspannung.

Als sozusagen letzte Lösung bliebe noch eine große Koalition mit der SPD. Für die CDU vorstellbar, auch weil in einer solchen Kombination mehr Regierungsposten für Christdemokraten zur Verfügung stünden als in einem Dreier-Bündnis. Ein Wunschmodell ist es weder für CDU noch für die SPD. Doch die Sozialdemokraten wissen, dass sie dringend wieder einmal in ein Kabinett müssen, um Professionalität zu beweisen und die Landespartei am Leben zu halten. Deshalb sind sie bereit, sich notfalls auch als Juniorpartner der Union ein Stück Macht zu sichern.