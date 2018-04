28. April 2018, 16:11 Uhr Merkels Besuch bei Trump "Angela Merkel wird zum schwächsten Glied Europas"

Internationale Medien kritisieren Angela Merkel nach ihrem Besuch bei Donald Trump hart. Deutsche Medien sind gnädiger. Eine Presseschau.

Das Urteil der amerikanischen Zeitung New York Times war deutlich: "Trump und Merkel trafen sich alleine, aber nicht auf Augenhöhe." Die Zeitung verweist auf den großen Unterschied zwischen dem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Anfang der Woche und dem mit Angela Merkel ein paar Tage später:

"Merkels unauffällige Ankunft am Weißen Haus, um für ein paar Stunden hinter verschlossenen Türen zu sprechen, war ein scharfer Kontrast zum üppigen Staatsempfang, den Trump Präsident Emmanuel Macron im Laufe der Woche bereitet hatte."

Die Washington Post, neben der New York Times die zweite große Tageszeitung in den USA bezeichnet Angela Merkel als "schwächstes Glied" Europas und kritisiert Deutschlands Passivität:

"Deutschland Passivität ist tief verwurzelt. Der politischen Klasse in Berlin fehlt es an strategischem Denken, sie hasst Risiko und hat wenig Mumm. Wenn es um die schwierigen Fragen der Verteidigung und Sicherheit geht, versteckt sie sich hinter ihrer schmachvollen Vergangenheit, um Pazifismus zu rechtfertigen. (...) Falls Merkel ihre Zurückhaltung in ihrer vierten Amtszeit nicht aufgibt und die großen Pläne des französischen Präsidenten unterstützt, wird Deutschlands strategische und politische Scheu beiden schaden: Macron und Europa."

Die Nachrichtenagentur Bloomberg nimmt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nicht aus ihrer Kritik aus: Die Schlagkraft Europas schwinde.

"Das vereinte Versagen der beiden unterstreicht, welch kleinen Einfluss sie auf Trump haben. (...) Die Treffen habe die Kluft frei gelegt, die sich seit dem Amtsantritt Trump über den Atlantik gebildet hat."

Auch die britische Tageszeitung The Guardian hält das Treffen zwischen Trump und Merkel für gescheitert:

"Trump und Merkel haben versucht, ihre Differenzen zu verstecken - aber sie sind gescheitert. (...) Donald Trump und Angela Merkel haben sich angestengt, geschlossen aufzutreten, aber ihre tiefen Differenzen in Inhalt und Stil konnten sie nicht verstecken."

Le Monde betrachtet das Treffen von Merkel und Trump als wenig nutzbringend, weder was den Handelskrieg mit den USA betrifft noch beim Atomabkommen mit Iran habe die Kanzlerin in der Kürze etwas ausrichten können, schreibt die französische Zeitung. In dieser Hinsicht sei der Besuch Merkels unergiebiger ausgefallen als der des französischen Präsidenten zu Beginn der Woche, so Le Monde.