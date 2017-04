18. April 2017, 14:15 Uhr Kurz vor Präsidentschaftswahl Innenminister: Terroranschlag in Frankreich vereitelt









Feedback

Anzeige

Fünf Tage vor der Präsidentschaftswahl werden in Marseille zwei Männer festgenommen. Ihr Anschlagsversuch habe unmittelbar bevorgestanden, sagt Minister Fekl.

In Frankreich ist kurz vor der Präsidentschaftswahl offenbar ein neuer Terroranschlag vereitelt worden. Die Attacke habe unmittelbar bevorgestanden, sagte Innenminister Matthias Fekl. Zwei mutmaßliche Extremisten, die den Anschlag geplant hätten, seien in Marseille festgenommen worden. Die beiden 1987 und 1993 geborenen Franzosen hätten geplant, in den kommenden Tagen einen Anschlag auf französischem Boden zu verüben, sagte Fekl. Es handele sich um "radikalisierte Männer" - diese Formulierung wird in Frankreich in der Regel für Islamisten benutzt.

Über mögliche Ziele oder Motive sagte der Innenminister nichts. Zumindest einige der französischen Präsidentschaftskandidaten waren vergangene Woche vor den Männern gewarnt worden. Beamte des französischen Sicherheitsdienstes hätten die Festnahmen mit Unterstützung von Eliteeinheiten der Polizei ausgeführt. "Das Terrorrisiko bleibt höher als je zuvor", warnte er.

Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden Schusswaffen und Material zur Herstellung von Sprengstoff gefunden, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Staatschef François Hollande sprach von einem "bemerkenswerten" Erfolg der Sicherheitsbehörden.

In Frankreich sind die Bürger am kommenden Sonntag zur ersten Runde der Präsidentschaftswahl aufgerufen. Zwei Wochen später treten die beiden Bestplatzierten in einer Stichwahl gegeneinander an. Die Wahl findet wegen der Anschlagsgefahr unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Es werden mehr als 50 000 Polizisten und Gendarmen eingesetzt.