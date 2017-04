21. April 2017, 09:23 Uhr Kriminalität Frankreich sucht zweiten Terrorverdächtigen









Auf der Avenue des Champs-Élysées in Paris hat ein Mann auf Polizisten geschossen. Ein Beamter kam bei dem Angriff ums Leben.

Den Behörden zufolge soll es sich um einen 39-jährigen Einzeltäter handeln. Er wurde noch am Ort des Geschehens erschossen.

Am Freitagmorgen wird klar: Es gibt noch einen zweiten Tatverdächtigen.

Nach dem Angriff von Paris haben die Behörden offenbar einen zweiten Tatverdächtigen im Visier. Der Mann sei von belgischen Behörden identifiziert worden, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, am Freitag dem Radiosender Europe 1. Er habe sich den belgischen Behörden in Antwerpen gestellt, berichtete kurz darauf die Nachrichtenagentur Belga. Belgische Behörden bezeichneten den Mann offenbar als "sehr gefährlich". Bei einer Hausdurchsuchung hätten sie ein Thalys-Ticket für den 20. April, Feuerwaffen und mehrere Strumpfmasken gefunden worden.

Am Donnerstagabend hatte ein anderer Mann mitten in Paris einen Polizisten getötet und zwei weitere Beamte sowie eine ausländische Touristin verletzt. Die Polizei erschoss den Angreifer. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacke für sich. Das IS-Sprachrohr Amaq identifizierte den Mann als Abu Jussuf al-Beldschiki, den "Belgier". Am Freitag nahm die französische Polizei Angaben aus Justizkreisen zufolge drei Familienangehörige des Attentäters in Paris fest.

Anders als der Spitzname suggeriert, war der Mann aber offenbar kein Belgier, sondern Franzose. Das teilte am Freitag das belgische Innenministerium mit. Den französischen Behörden war er bekannt. Die Zeitung Le Parisien berichtet, dass der Schütze insgesamt 15 Jahren in einem französischen Gefängnis absaß, verurteilt wegen drei versuchter Morde, zwei davon an Polizisten. Im Februar dieses Jahres hatte die Polizei ihn offenbar noch einmal in Gewahrsam genommen, ihn schon einen Tag später aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am frühen Freitagmorgen kam dann das französische Sicherheitskabinett zusammen. 50 000 Polizisten seien im Einsatz, auch Spezialeinheiten würden in Alarmbereitschaft gesetzt, sagte Premierminister Bernard Cazeneuve im Anschluss.

Was über den Tathergang bekannt ist

Gegen 21 Uhr am Donnerstagabend soll sich der Täter der Métro-Station Franklin Roosevelt genähert haben. Von einem Auto aus eröffnete er das Feuer auf die Polizisten. Danach versuchte er offenbar zu Fuß zu fliehen, noch während der Flucht soll er auf weitere Polizisten geschossen haben.

Inzwischen hat die Antiterrorabteilung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in der Sache übernommen. Polizisten durchsuchten noch am Abend die Wohnung des getöteten Angreifers im Umland von Paris. Auf den Champs-Élysées waren in der Nacht zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor Ort, Straßensperren wurden aufgebaut, einige Stationen der Metrolinie 1 geschlossen. Am Freitagmorgen wurden die Absperrungen abgebaut, auf den Champs-Élysées gehen die Pariser wieder ihrem Alltag nach.

Frankreichs Präsident François Hollande hatte schon am Abend im Fernsehen von Hinweisen auf "einen terroristischen Hintergrund" der Tat gesprochen.

Angriff passierte während laufender TV-Debatte zur Präsidentschaftswahl

Das Sicherheitsaufkommen in Paris ist aufgrund der am Sonntag stattfindenden Präsidentschaftswahl groß. Außerdem herrscht nach mehreren Terroranschlägen der Ausnahmezustand im Land. Während des Angriffs auf die Polizisten lief im französischen Fernsehen gerade eine TV-Debatte zur Präsidentschaftswahl. Die elf Kandidaten, die am Sonntag zur Wahl antreten, hatten die Möglichkeit, sich dort in Kurzinterviews zu präsentieren.

Einige von ihnen nahmen live Bezug auf die Schüsse in Paris. So sagte etwa der Kandidat der sozialliberalen Bewegung En Marche!, Emmanuel Macron: "Die erste Aufgabe eines Präsidenten ist es, zu schützen. Ein Polizist ist getötet worden, man weiß noch nicht genau, was passiert ist. Ich möchte den Polizeikräften und der Justiz meine ganze Solidarität aussprechen."

Nach dem tödlichen Angriff mitten in Paris hat Kanzlerin Angela Merkel dem französischen Präsidenten Hollande kondoliert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in der Nacht zu Freitag auf Twitter mit. Ihr Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Familien. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte ebenfalls auf Twitter: "Wir trauern um die Opfer und stehen fest und entschlossen an der Seite Frankreichs."

Auch US-Präsident Donald Trump sprach den Franzosen sein Mitgefühl aus. "Es sieht wie ein weiterer Terrorangriff aus", sagte er in Washington. "Es endet einfach nie." Die Öffentlichkeit müsse "stark" und "wachsam" sein, appellierte Trump.