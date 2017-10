18. Oktober 2017, 07:49 Uhr KP-Parteitag Alles auf Xi









Der Parteitag der KP ab diesem Mittwoch ist das wichtigste politische Ereignis in China seit fünf Jahren.

Vor allem für Partei- und Staatschef Xi Jinping ist es ein einschneidender Termin: Er will die höchsten Gremien der Partei mit seinen Gefolgsleuten besetzen.

In Peking haben Bars und Nachtclubs geschlossen, Akademiker und Intellektuelle wurden angewiesen, der ausländischen Presse keine Interviews mehr zu geben.

Von Kai Stritmatter, Peking

In China liegt die Macht nicht bei der Regierung, sondern bei der Kommunistischen Partei. Und alle paar Jahre wird diese Macht neu geordnet, bei den Parteitagen der KP. Wenn die 1921 gegründete KP Chinas sich von diesem Mittwoch an eine Woche lang zu ihrem 19. Parteitag trifft, dann ist das das wichtigste politische Ereignis in China seit fünf Jahren.

Vor allem für Partei- und Staatschef Xi Jinping ist es ein einschneidender Termin. Das eigene Volk und die Welt erwarten sich von seinem Rechenschaftsbericht am Mittwoch einen Ausblick auf die Politik der nächsten fünf Jahre. Und von dem Kongress selbst zudem Hinweise darauf, ob Xi Jinping es wirklich in nur fünf Jahren geschafft hat, so viel Macht an sich zu ziehen wie das nach Ansicht mancher Beobachter in China keinem Führer seit Mao Zedong mehr gelungen ist.

Beobachter richten ihr Augenmerk dabei auf folgende Dinge: Schafft Xi Jinping es, die höchsten Gremien der Partei mit seinen Gefolgsleuten zu besetzen? Gibt es Anzeichen für einen möglichen Nachfolger in fünf Jahren? Und wird die Partei ihn als politischen Denker mit einer eigenen Theorie in ihre Verfassung aufnehmen? All diese Fragen werden wahrscheinlich erst am Ende des Parteitags beantwortet werden, wenn die KP ihre aktualisierte Verfassung enthüllt und sie den neuen Ständigen Ausschuss des Politbüros vorstellt. Das ist der innere Zirkel der Macht in China, dem im Moment sieben Männer angehören.

Abkehr von den "westlichen Werten"

Ökonomen und Politiker im Ausland werden zudem nach Hinweisen für die künftige Wirtschaftspolitik Ausschau halten: Xi Jinping war vor fünf Jahren auch angetreten mit dem Versprechen auf marktwirtschaftliche Reformen im Wirtschafts- und Finanzsektor, hat diese Versprechen dann aber enttäuscht. Tatsächlich ist die Rolle von Staat und Partei in der Wirtschaft heute eine größere als noch vor ein paar Jahren. Ideologisch forcierte Xi eine Abkehr von "westlichen Werten" und eine Rückbesinnung auf den Marxismus, er verschärfte die Verfolgung Andersdenkender. Gleichzeitig schürte er den Nationalismus und verspricht dem Volk "die Wiedergeburt der großen chinesischen Nation" auf der Weltbühne.

Die Hauptstadt Peking macht schon seit einigen Wochen Kehraus für den Parteitag: Bars und Nachtclubs mussten schließen, Akademiker und Intellektuelle wurden angewiesen, der ausländischen Presse keine Interviews mehr zu geben, bekannte Andersdenkende wie der Rechtsanwalt Pu Zhiqiang oder der 85-jährige ehemalige Reformkommunist Bao Tong wurden von der Staatssicherheit "auf Reisen" außerhalb Pekings geschickt.

Dafür trafen insgesamt 2280 Delegierte ein, deren Aufgabe es sein wird, ein knapp 200 Mann starkes Zentralkomitee zu "wählen", dessen Zusammensetzung von der Führung längst vorbestimmt ist. Das ZK seinerseits ernennt dann das 25-köpfige Politbüro und dessen Ständigen Ausschuss, das mächtigste Gremium der Volksrepublik China.