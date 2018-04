18. April 2018, 18:48 Uhr Korea-Konflikt Geheimtreffen mit Kim

Der designierte US-Außenminister Pompeo war an Ostern in Pjöngjang. Sein Besuch zeigt, dass der Gipfel immer wahrscheinlicher wird.

Von Hubert Wetzel , Washington

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten hat es wieder einen direkten Kontakt auf höchster Ebene zwischen den USA und Nordkorea gegeben. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist der bisherige CIA-Direktor und designierte neue US-Außenminister Mike Pompeo über Ostern nach Pjöngjang gereist und hat dort den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un getroffen. Pompeo reiste im Auftrag von US-Präsident Donald Trump, um ein geplantes Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim vorzubereiten. Zuletzt hatte es einen ähnlich ranghohen Kontakt zwischen den beiden verfeindeten Staaten im Oktober 2000 gegeben. Damals war US-Außenministerin Madeleine Albright nach Pjöngjang gefahren und hatte den damaligen Herrscher Kim Jong-il getroffen, den Vater des heutigen Diktators.

Über den genauen Inhalt der Gespräche zwischen Pompeo, einem engen Vertrauten Trumps, und Kim wurde zunächst nichts bekannt. Offenbar war das Treffen jedoch so erfolgreich, dass die amerikanische Seite weiter an einem Gipfeltreffen interessiert ist. Es solle im Mai oder Juni stattfinden, sagte Trump am Mittwoch. Derzeit seien fünf mögliche Orte in der engeren Auswahl. Zudem sagte Trump, er habe "seinen Segen" dazu gegeben, dass Nord- und Südkorea einen formellen Friedensvertrag schließen.

Trump hatte Nordkorea in seinem ersten Amtsjahr offen mit einem Militärschlag gedroht, sollte das Land weiter Atombomben und Raketen entwickeln und testen, die das amerikanische Festland erreichen können. Vor einigen Wochen hat der Präsident dann völlig überraschend den Kurs geändert und sich zu einem Treffen mit Kim bereit erklärt. Seitdem arbeiten die USA an der Vorbereitung. Nordkorea hat nach Angaben aus Washington signalisiert, über die "Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel reden zu wollen. Was Pjöngjang damit in der Praxis meint, ist unklar.