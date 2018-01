30. Januar 2018, 18:52 Uhr Katalonien Puigdemont-Show abgesagt









Die Drohgebärden der spanischen Justiz wirken: Der katalanische Parlamentspräsident Torrent traut sich nicht, den geflohenen Regierungschef Puigdemont neu einzusetzen. Doch die Separatisten bestehen darauf.

Von Thomas Urban , Madrid

Die mit Spannung erwartete Abstimmung im neuen katalanischen Parlament über die Kandidatur des bisherigen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont ist am Dienstag verschoben worden. Drei Tage zuvor hatte das Verfassungsgericht in Madrid entschieden, dass der im Oktober wegen Rebellion abgesetzte Puigdemont zur Wahl zum Regierungschef persönlich erscheinen müsse. Dieser hält sich allerdings seit einem Vierteljahr in Brüssel auf, gegen ihn liegt ein spanischer Haftbefehl vor. Somit geht das politische Ringen zwischen Madrid und Barcelona um die Zukunft der Region in die nächste Runde.

Die Entscheidung, die Sitzung zu verschieben, fällte der katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent, der der Republikanischen Linken (ERC) angehört, einer der separatistischen Parteien. Er wurde dafür aus den Reihen der beiden anderen separatistischen Fraktionen in Barcelona scharf kritisiert.

Am Abend gingen Tausende Demonstranten in Barcelona zur Unterstützung Puigdemonts auf die Straße.

Wenige Stunden vor Torrents Entscheidung hatte Spaniens Premier Mariano Rajoy die Abgeordneten in Barcelona aufgefordert, sich auf einen Kandidaten zu einigen, "gegen den kein Strafverfahren läuft". Torrent hatte freilich gesagt, er werde nur Puigdemont nominieren, mit dem er sich vor Kurzem in Brüssel getroffen hatte. Über das Verfassungsgericht wollte Torrent sich nun aber offenbar doch nicht hinwegsetzen. Die Justiz hatte dem Parlamentspräsidenten mit Absetzung gedroht.

Puigdemont hatte am 27. Oktober die Republik Katalonien ausgerufen, woraufhin Rajoy dessen Kabinett absetzte. Im Dezember allerdings gewannen die Separatisten die Neuwahl nach Sitzen, sie wollen Puigdemont zurückhaben. Parlamentspräsident Torrent erwiderte auf Rajoys Intervention, dass er keine andere Wahl habe, als die Kandidatur Puigdemonts vorzubringen, er habe sich der Mehrheit der Abgeordneten zu beugen.

Wirtschaftskreise setzen die Separatisten unter Druck, sie sollen den Zirkus beenden

Torrent sagte, Madrid habe sich erneut "von seiner dunklen Seite gezeigt". Doch stellten ihm nahestehende ERC-Abgeordnete klar, dass er auf keinen Fall auf Konfrontationskurs zum Verfassungsgericht gehen werde. In der Tat hat Torrent bislang vorsichtig agiert. Mehrmals hat er sich gegen das Ansinnen Puigdemonts ausgesprochen, die Regierungsgeschäfte aus dem Brüsseler Exil zu führen. Aus den Reihen der ERC wurde offen angeregt, dass das liberalkonservative Bündnis "Zusammen für Katalonien" (JxCat), dem Puigdemont angehört, einen anderen Kandidaten aufstellt. Dagegen drohten die vier Abgeordneten der neomarxistischen Gruppierung CUP, sie würden keinem anderen als Puigdemont ihre Stimme geben; diesen zurückzuziehen komme einem Einknicken vor Madrid gleich. Ohne die vier CUP-Stimmen haben die Sezessionisten keine Mehrheit im katalanischen Parlament.

Auch für die ERC steht fest, dass ein Zurückweichen vor Madrid ohne Gegenleistung nicht infrage komme. Allerdings zieht sich durch das Separatistenlager ein Riss: Ein beträchtlicher Teil der Aktivisten möchte am bisherigen Kurs der Unabhängigkeit festhalten, obwohl die Regionalwahlen im Dezember kein klares Ergebnis erbracht haben. Nur 47 Prozent der Wähler stimmten für eine der drei separatistischen Listen. Puigdemont gerät zusätzlich aus Wirtschaftskreisen unter Druck, da die Instabilität Kataloniens ihre Geschäftsinteressen bedroht.

Parlamentspräsident Torrent lotet laut Medienberichten vorsichtig aus, wie er die Weichen für die Regierungsbildung stellen kann, ohne mit der spanischen Justiz in Konflikt zu geraten. Die Bestätigung einer neuen Regierung in Barcelona ist die Voraussetzung für das Ende der Zwangsverwaltung durch Madrid; derzeit müssen die Haushaltspläne der Behörden in Barcelona im Detail von der Ministerialbürokratie in Madrid abgesegnet werden. Unter den Kommentatoren in Barcelona herrscht Einigkeit, dass eine Rückkehr zur Normalität nur möglich sein wird, wenn Madrid den Aktivisten einen Rückzug in Ehren ermöglicht.