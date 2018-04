17. April 2018, 18:54 Uhr Japan Tröstung bei Freund Trump

Premierminister Shinzo Abe ist in Skandale verwickelt, die ihn das Amt kosten könnten. Er sucht deshalb sein Heil in der Außenpolitik, in der er sich als bester Freund der USA präsentiert.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Die Skandale, von denen Shinzo Abe hartnäckig behauptet, sie seien ganz ohne sein Zutun passiert, holen Japans Premierminister allmählich ein. Junichiro Koizumi, sein Vorgänger und früherer Mentor, sagte diese Woche, er erwarte, Abe müsse im Juni zurücktreten. Dann könnte er die Verfassung nicht mehr ändern, sein wichtigstes Anliegen, und er hinterließe seine Außenpolitik gescheitert.

Am Dienstag flog Abe nach Amerika, weit weg vom Parlament, das ihn jüngst mit Fragen über seine Skandale belästigte, wie er das sieht. In Mar-al-Lago wird er seinen Freund Donald Trump in Florida treffen. Der Besuch soll demonstrieren, dass Abe für Japans Außenpolitik unersetzlich sei. Er hat, obwohl er sich in Japan damit kaum Freunde machte, sein außenpolitisches Kapital von Anfang an auf Trump gesetzt. Kurz nach dessen Wahl jettete er als erster Regierungschef nach New York, um dem neuen US-Präsidenten seine Aufwartung zu machen. Dennoch lässt Trump seinen "besten Freund" Abe immer wieder im Regen stehen. Der Japaner hatte die Transpazifische Partnerschaft (TPP), die Freihandelszone um den Pazifik, gegen große Teile seiner eigenen Partei durchgepaukt. Trump aber ließ sie platzen. Jetzt, da die übrigen elf Staaten unter Führung Tokios einen revidierter Pakt unterzeichneten, redet Trump plötzlich davon, doch mitzumachen. Im Streit um Nordkorea betete Abe die Kriegsdrohungen Trumps gegen Pjöngjang getreu nach - bis der, ohne Abe zu informieren, eine Kehrtwende machte und einen Gipfel mit Diktator Kim Jong-un ankündigen ließ. Abe hat Japan, das mit Nordkorea vor 15 Jahren fast Beziehungen aufgenommen hätte, ins Abseits manövriert. In Mar-al-Lago will er jetzt Trump Japans Anliegen zum Gipfel mitgeben. Auch in Seoul wurde Tokio vorstellig, damit Südkorea sich beim innerkoreanischen Gipfel für seine Forderungen einsetze.

Zu Hause in Tokio gelangen alle paar Tage neue Indizien ans Licht

Im Mai wird Abe trotz Giftgasanschlag in England und Syrienkrise nach Moskau fliegen. Er glaubt, mit Präsident Wladimir Putin eine Lösung des Territorialkonflikt um die Südkurilen aufs Gleis setzen zu können. Moskau ist bereit, auf den Inseln, die Tokio beansprucht, gemeinsame Wirtschaftsprojekte zu starten. Allerdings unter russischem Recht, was Tokio nicht akzeptiert. Daran, Japan "russische Erde" zu überlassen, denkt Putin denkt gar nicht, das stellte Moskau wiederholt klar. Dennoch schürt Abe Hoffnungen. Er dürfte aber wohl auch in dieser Frage, für die er viel eingesetzt hat, am Ende mit leeren Händen dastehen.

Zu Hause gelangen in den Skandalen um Moritomo-Gakuen dauernd neue Indizien ans Licht, die auf Abes Einflussnahme deuten. Es geht um eine nationalistische Schule, die erst "Shinzo-Abe-Schule" hätte heißen sollen, und die Vergabe der Lizenz für eine veterinärmedizinische Fakultät an einen Freund Abes. Der Premier entschuldigte sich mehrmals für beide Skandale und eräumte ein, dass sie das Vertrauen in seine Regierung untergraben. Er will jedoch keine Ahnung gehabt haben, dass die Schule, die seine Frau Akie zur Ehrenrektorin ernannte, vom Finanzministerium Boden fast 90 Prozent verbilligt kaufen konnte. Wie jüngst herauskam, ist er in den Verkaufsunterlagen genannt mit seiner Frau und zwei Ministern. Vermutlich um ihn zu schützen, hatte das Ministerium dem Parlament ein Jahr lang gefälschte Unterlagen präsentiert mit gelöschten Namen. Inzwischen gab es die Fälschungen zu, und auch, dass es den Schulleiter aufforderte, über den Verkauf zu lügen.

Abe sagte einst, falls er oder seine Frau damit in Verbindung gebracht würden, trete er zurück. Nun tut er so, als hätten mittlere Beamte eigenständig gehandelt. Das Finanzministerium gilt als Krone der japanischen Verwaltung, seine Beamten als die besten und dem Staat ergebensten. Nach einer Umfrage glauben deshalb nur noch 17 Prozent, Abe sage die Wahrheit.

Und im Skandal um die Tiermedizin-Uni attestierte die Tageszeitung Mainichi dem Premier "ein gestörtes Verhältnis zu den Fakten". Sein Assistent hatte, wie aus einer internen Verwaltungsnotiz hervorgeht, Vertretern der Präfektur Ehime 2015 gesagt, die Bewilligung sei eine "Sache, die den Premier betreffe". Abe will davon erst 2017 erfahren haben.