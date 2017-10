16. Oktober 2017, 18:57 Uhr Irak Kampf um Kirkuk









Die irakische Armee will die Ölstadt von den kurdischen Peschmerga zurückerobern.

Es könnte der Beginn eines neuen Bürgerkriegs sein.

Die Bundeswehr hat Peschmerga trainiert und ihnen Waffen geliefert, die jetzt gegen irakische Panzer aus US-Produktion zum Einsatz kommen könnten.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Am Sonntag noch hatten Bewohner der umkämpften Ölstadt Kirkuk am Telefon berichtet, das Leben gehe seinen gewohnten Gang, auch wenn die Atmosphäre angespannt sei. Der Basar war offen, Menschen waren auf den Straßen. Am Tag danach: Chaos, Schießereien in der Stadt, Panzer der irakischen Armee auf wichtigen Einfallstraßen. Tausende kurdische Zivilisten versuchen, nach Erbil oder Sulaimaniyah zu fliehen, den beiden großen Städten im kurdischen Autonomiegebiet.

Der irakische Premier Haidar al-Abadi hatte vergangenen Woche noch versprochen, die Armee werde "nicht gegen unsere kurdischen Mitbürger eingesetzt". In der Nacht zum Montag starteten irakische Einheiten dann doch eine große Militäroperation, um Gebiete zurückzuerobern, die seit Sommer 2014 von den kurdischen Peschmerga kontrolliert werden, die aber ebenso die Zentralregierung in Bagdad beansprucht. Es gibt erste Gefechte und Tote.

Die USA haben beide Seiten mit Waffen beliefert

Es könnte der Beginn eines neuen Bürgerkriegs im Irak sein, in dem auf beiden Seiten Alliierte der Amerikaner stehen, die in der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kämpfen, nur Tage nachdem die letzte Hochburg der Dschihadisten gefallen ist. Die USA haben beide Seiten mit Waffen beliefert und gegen den IS unterstützt.

Auch für die Bundesregierung könnten die Auseinandersetzungen zu einem ernsten politischen Problem werden: Die Bundeswehr hat Tausende Peschmerga trainiert, ihnen Dingo-Panzerfahrzeuge geliefert, Maschinen- und Sturmgewehre und Milan-Panzerabwehrraketen - die jetzt gegen irakische Panzer aus US-Produktion zum Einsatz kommen könnten. Die Kurden haben zugesagt, diese Waffen nur im Kampf gegen den IS zu verwenden. Ob sie sich daran halten, sollte der Konflikt eskalieren, muss sich erst noch zeigen.

Allerdings bekommt die Offensive eine unerwartete Wendung: Kampflos nehmen irakische Einheiten den K-1-Luftwaffenstützpunkt westlich von Kirkuk ein, das Baba-Gurgur-Ölfeld, eine Raffinerie und das Hauptquartier der Northern Oil Company. Dazu Gasanlagen und ein Kraftwerk, in Kirkuk fallen Strom und Mobilfunk aus.

Die Kurden hatten ihre Positionen offenbar aufgegeben. Ein irakischer Kommandeur sagte, es gebe eine Vereinbarung, die Ölanlagen aus Kämpfen herauszuhalten. Am Nachmittag kontrollieren irakische Einheiten aber auch den Flughafen direkt an der westlichen Stadtgrenze. Die Bundespolizei holt über dem Sitz des Gouverneurs die kurdische Flagge ein und besetzt andere Regierungsgebäude.