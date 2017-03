4. März 2017, 17:33 Uhr HDP-Politiker Ertuğrul Kürkçü im Interview "Deniz Yücel ist eine politische Geisel"









Zwölf Parteigenossen sitzen im Gefängnis: Ertuğrul Kürkçü ist Abgeordneter der prokurdischen HDP - und spürt täglich den Druck der Erdoğan-Regierung.

Interview von Julia Ley

Ertuğrul Kürkçü, geboren 1948 in Bursa, ist so etwas wie die graue Eminenz der türkischen Linken. Er verbrachte über vierzehn Jahre seines politischen Lebens in Haft, zuletzt in den 1990er-Jahren, weil er einen Human-Rights-Watch-Bericht ins Türkische übersetzt hatte.

Bei den Parlamentswahlen im Juni 2011 trat Kürkçü als unabhängiger Kandidat in der Provinz Mersin an und wurde ins Parlament gewählt. Bis 2014 war er Ko-Vorsitzender der prokurdischen Oppositionspartei HDP. Heute ist er ihr Ehrenpräsident, hält ein Mandat in Izmir und kämpft für ein "Nein" zu dem von Erdogan geplanten Verfassungsreferendum.

Sz.de: Herr Kürkçü, am 16. April wird die Türkei über eine neue Verfassung abstimmen. Die HDP ist vehement gegen die geplante Reform. Warum?

Weil sie die Gewaltenteilung beenden würde. Wenn die Änderungen umgesetzt werden, hätte Erdoğan allein die Kontrolle über die Legislative, Exekutive, die Justiz und das Militär. Das ist eine Rückkehr zur Monarchie, gegen die wir in der Türkei lange gekämpft haben. Deshalb versuchen wir, die türkische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass dieses Referendum die letzte Chance sein könnte, eine faschistische Diktatur noch zu verhindern.

Viel von dem, was Sie beschreiben, scheint auch heute schon zu gelten. Kritische Richter müssen um ihren Job fürchten, unliebsame Abgeordnete sind in Haft, die Presse ist zu großen Teilen kontrolliert...

De facto kontrolliert Erdoğan auch jetzt schon viele Bereiche. Aber das ist nur möglich, weil er bestehende Gesetze ignoriert. Die geplante Reform würde diesen Zustand legalisieren. Die nationalistische Oppositionspartei MHP unterstützt Erdoğan übrigens mit genau diesem Argument: Dass man die Gesetze und die Verfassung anpassen muss, um den gegenwärtigen Zustand zu legitimieren. Damit der Präsident nicht zum kriminellen Diktator wird, bereitet man ihm eine gesetzesgemäße Diktatur.

Wie stehen die Chancen, dass Erdoğan das Referendum gewinnt?

Bisher hat keine Umfrage eine Mehrheit für ein "ja" ergeben - nicht einmal jene, die von der AKP in Auftrag gegeben wurden. Deshalb versucht der Präsident jetzt alles, um Konflikte zu schüren. Er heizt Auseinandersetzungen mit unseren Nachbarn an, befeuert den Kurdenkonflikt. All das, um zu erreichen, dass die Menschen sich letztlich hinter einem starken, nationalistischen Führer vereinen.

In den letzten Tagen haben mehrere deutsche Städte Veranstaltungen abgesagt, bei denen türkische Minister für die Verfassungsreform werben wollten. Finden Sie das richtig?

Grundsätzlich sollte jeder Mensch das Recht haben, seine Meinung überall frei zu äußern, ob er nun Türke, Grieche oder Russe ist. In diesem Fall liegen die Dinge aber anders: Ein türkischer Minister in Deutschland ist nicht nur Repräsentant seiner Partei, er ist Repräsentant aller Türken. Und als solcher würde ich von ihm erwarten, dass er sich damit zurückhält, Wahlkampf für eine Seite zu machen. Außerdem schien das Problem ja zu sein, dass sie die Veranstaltungen nicht rechtzeitig angemeldet haben. Ich bin mir sicher, wenn sie das getan hätten, hätten sie auch sprechen können.

Erdoğan sieht das offensichtlich anders. Er sagte, man solle die Verantwortlichen wegen Beihilfe zum Terrorismus verklagen.

Die türkische Regierung nutzt diesen Konflikt, um an die nationalistischen und xenophoben Gefühle ihrer Wähler zu appellieren. Die AKP spielt ihre Paraderolle: Die der Unterdrückten. "Die Europäer, diese Imperialisten, wollen uns verbieten, die Wahrheit zu sagen", das ist Erdoğans Standarddrama. Wer weiß, ob sie nicht sogar manche Veranstaltungen absichtlich nicht ordentlich angemeldet haben, um sich dann hinterher darüber beschweren zu können.