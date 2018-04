13. April 2018, 20:03 Uhr Grundsatzprogramm Die Grünen wollen sich neu erfinden

Die Grünen haben sich selbst die Aufgabe gegeben, sich für die Zukunft neu zu sortieren.

In einem frischen Grundsatzprogramm sollen neue Antworten auf die veränderten Zeiten gegeben werden.

Die Parteiführung wünscht sich eine "Rückbesinnung auf das Politische".

Von Constanze von Bullion , Berlin

Sie sind noch keine hundert Tage im Amt, sollten aber am Freitag schon eine erste Tauglichkeitsprüfung ablegen. Annalena Baerbock, 37, und Robert Habeck, 48, stehen seit Januar an der Spitze der Grünen. Am Wochenende leiten sie in Berlin eine Erneuerung des grünen Grundsatzprogramms ein. Grüne aus allen Landesverbänden sind im Berliner Westhafen zum "Startkonvent" eingeladen. Es gibt Workshops zu Ökologie, Digitalisierung, gesellschaftlicher Vielfalt und Wissensgesellschaft; am frühen Freitagabend standen die Auftaktreden der neuen Parteichefs auf dem Programm sowie ein "Impulspapier" des grünen Parteivorstands.

Unter dem Titel "Neue Zeiten. Neue Antworten" hat der Grünen-Vorstand die Basis aufgefordert, Fragen des Umweltschutzes, der Digitalisierung oder der staatlichen Fürsorge für Arbeitnehmer neu zu diskutieren. Nach den Gründerjahren und der Zeit rot-grüner Bundesregierung habe sich die Partei zuletzt nicht weiterentwickelt. "Es war, wenn wir ehrlich sind, eine Zeit wie ein Spagat, in der wir gelernt haben, aus uns selbst heraus stark zu sein. Aber im Spagat kommt man nicht voran", heißt es im Papier der Parteiführung. Der Rechtsnationalismus und die Umbrüche der Digitalisierung machten "Rückbesinnung auf das Politische" nötig.

Weg von strategischen Manövern und selbstreferenziellen Diskursen, hin zu undogmatischer Auseinandersetzung mit einer gewandelten Welt - so etwa lautet der Arbeitsauftrag. "Wenn das Politikfeld Ökologie nur mit Natürlichkeit gleichgesetzt wird, dann wird es entpolitisiert", heißt es im Impulspapier der Parteispitze. "Genauso verräterisch ist die Aufgabenteilung, dass der Staat für die Gerechtigkeit und den Ausgleich zuständig ist, Freiheit sich aber nur gegen den Staat realisieren kann. Dabei bedingt sich beides."

Ein neuer Ton findet sich auch im Kapitel über die Digitalisierung der Arbeitwelt. Sie habe "neue Armut" entstehen lassen, es müsse über "eine Garantiesicherung" für Arbeitnehmer diskutiert werden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen lehnten die Grünen bisher ab. Parteichef Habeck sympathisiert damit. Für Ärger sorgte die Forderung, die Ablehnung der Gentechnik zu überdenken. Es stelle sich die Frage, "ob bestimmte neue Technologien nicht helfen könnten, die Versorgung mit Nahrungsmitteln auch dort zu garantieren, wo der Klimawandel für immer weniger Regen oder für versalzenen Boden sorgt", schrieb der Parteivorstand.

Protest folgte sogleich. "Was Mittel zur Lösung von Welternährungsfragen und Klimakrise angeht, so zeigen alle Erfahrungen, dass es dazu Gentechnik nicht braucht", sagte der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner der Nachrichtenagentur Reuters. Unzufrieden zeigte sich auch die Grüne Jugend. Sie wünsche sich ein mutigeres Eintreten für eine "grüne Politik der Zukunft", sagte Sprecherin Ricarda Lang dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kritik gab es auch, weil die Gleichstellung der Frau im Papier der Parteispitze nicht vorkommt. "Feminismus ist ein zentraler Grundsatz von uns Grünen; eine unserer wichtigsten Wurzeln ist die Frauenbewegung", heißt es in einem Aufruf, den zahlreiche Grünen-Politikerinnen unterzeichneten. Das Thema soll nun nachgetragen werden.