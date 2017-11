18. November 2017, 12:08 Uhr Frankreich Macrons Bewegung hat einen neuen Parteichef

Er führt nun die LREM: Christophe Castaner, bisheriger Regierungssprecher in Frankreich.









Beim Parteitag der Bewegung Emmanuel Macrons wurde ein neuer Parteichef gewählt.

Der bisherige Regierungssprecher Christophe Castaner bekleidet nun das Amt des "Generaldelegierten".

Die Partei steckt aktuell in großen Schwierigkeiten, viele Mitglieder sind aus La République en Marche (LREM) ausgetreten.

Die Bewegung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat am Samstag erwartungsgemäß den bisherigen Regierungssprecher Christophe Castaner zum neuen Parteichef gewählt. Wie aus Kreisen von La République en Marche (LREM) verlautete, gab es lediglich zwei Enthaltungen beim Parteitag in Chassieu bei Lyon. Castaner war einziger Kandidat für den Posten, der offiziell "Generaldelegierter" heißt. Er wurde für drei Jahre gewählt.

Überschattet wird der Parteitag von dem Austritt Dutzender bisheriger Mitstreiter Macrons. Sie werfen der erst 18 Monate alten Präsidenten-Bewegung autoritäre Strukturen, einen "Personenkult" um Macron und den Verrat an basisdemokratischen Werten vor.

Macron war im April 2016 mit der sozialliberalen Bewegung angetreten, um die Spaltung zwischen dem linken und rechten Lager zu überwinden. Nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl im Mai dieses Jahres holte LREM im Juni auch eine breite Mehrheit in der Nationalversammlung. Seitdem sind etliche Mitglieder unzufrieden damit, wie sich die Partei verändert hat.

Christophe Castaner hat nun die Aufgabe, LREM von einem Präsidentenwahlverein zu einer Partei machen, die auch über die Jahre Bestand hat. Im kommenden Jahr stehen Europawahlen an.

In seiner bisherigen Laufbahn hat der ehemalige Sozialist keine besondere Begeisterung für strukturelle Arbeit gezeigt. Dafür ist er absolut angetan von seinem Chef. Er habe sein Herz an Macron verloren, hatte Castaner kurz vor der Präsidentschaftswahl erklärt: "Jemanden, der so liebenswert, intelligent und behände ist, trifft man nur einmal im Leben."