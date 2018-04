6. April 2018, 09:39 Uhr Fall Skripal Britischer Botschafter: Russland experimentiert noch mit Nowitschok

Der britische Botschafter in Berlin hat Russland beschuldigt, immer noch mit dem Nervengift Nowitschok zu experimentieren.

Außerdem sagte er, die Belege, dass Russland hinter dem Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia Skripal stecke, seien "klar genug".

Russland hat die Vorwürfe bislang vor allem mit dem Argument zurückgewiesen, dass Großbritannien keine Beweise veröffentlicht hat.

In Russland wird nach Angaben des britischen Botschafters in Berlin, Sebastian Wood, entgegen der offiziellen Darstellung weiterhin mit dem Nervengift Nowitschok experimentiert. Wood deutete zudem an, Belege dafür zu haben, dass Russland für den Anschlag auf Sergej und Julia Skripal verantwortlich ist.

Wenn Russland sage, dass alle Kampfgifte aus Sowjetzeiten unter Aufsicht internationaler Beobachter vernichtet worden seien, so sei das aus britischer Sicht "falsch, völlig falsch", sagte Wood am Freitag im Deutschlandfunk. "Unsere Nachrichtendienste wissen, dass es dieses Geheimprogramm zum Nowitschok-Giftstoff gibt, das die russische Regierung nie offengelegt hat." Der Diplomat forderte Russland auf, als ersten Schritt diese Offenlegung nun nachzuholen. Es gehe um einen Verstoß gegen die Chemiewaffen-Konvention. Die Belege, dass Russland hinter dem Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia Skripal stecke, seien "klar genug".

Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Beweise sowie eine Einbeziehung in die Ermittlungen gefordert. Hochrangige russische Amtsträger beschuldigten dagegen den Westen, einen neuen Kalten Krieg zu schüren.

Es gehe hier um ein russisches Verhaltensmuster

Der Botschafter Wood sagte nun, es sei bekannt, dass der russische Staat Menschen wie Skripal als Ziele von Anschläge betrachte. "Wir haben eine starke Einschätzung, dass es höchstwahrscheinlich ein Anschlag des russischen Staates war, und deshalb mussten wir alle gemeinsam reagieren." Es gebe genug Belege für Russlands Verantwortung im Fall Skripal, und die habe Großbritannien mit seinen Verbündeten geteilt, die sie überzeugend fänden. Es gehe hier aber abgesehen vom Einzelfall um das Gesamtbild, um ein russisches Verhaltensmuster, mit dem das Land agiere und versuche, andere Länder zu destabilisieren.

Der 66-jährige ehemalige Doppelagent Skripal und seine 33-jährige Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im englischen Salisbury gefunden worden. Der Polizei zufolge wurden sie direkt an ihrer Haustür vergiftet. Während sich Julia Skripals Zustand langsam verbessert und sie sich inzwischen zum ersten Mal wieder zu Wort gemeldet hat, bleibt der Zustand ihres Vaters kritisch.

Die britische Regierung beschuldigt Russland, die Skripals mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok vergiftet zu haben, was Moskau bestreitet. Britische Experten haben Medienberichte zufolge inzwischen das russische Labor identifiziert, aus dem das Nervengift für den Anschlag stammen soll.

Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen ist auf dem bislang tiefsten Stand seit dem Ende des Kalten Kriegs. Es hatte sich bereits verschlechtert, nachdem Russland 2014 die Halbinsel Krim annektiert hatte und Separatisten in der Ostukraine unterstützte. Das Attentat auf die Skripals hat die Beziehungen nun weiter belastet und zur Ausweisung von Hunderten russischen Diplomaten durch andere Länder geführt, auf die Moskau seinerseits mit der Ausweisung von Diplomaten reagiert hat.