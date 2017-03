8. März 2017, 08:27 Uhr Deutsch-türkisches Verhältnis Gabriels heikle Mission

Sigmar Gabriel hat schon einmal seinen türkischen Amtskollegen getroffen: Beim G-20-Treffen im Februar in Bonn. Da war das Klima zwischen Ankara und Berlin noch nicht so vergiftet.









Feedback

Anzeige

In dem Gespräch zwischen Gabriel und Çavuşoğlu soll es um das schwer belastete deutsch-türkische Verhältnis gehen.

Zuletzt hatte die Absage türkischer Wahlkampfauftritte in Deutschland sowie die Verhaftung des Welt -Korrespondenten Yücel in der Türkei dafür gesorgt, dass die Beziehungen beider Länder an einen Tiefpunkt gelangt waren.

-Korrespondenten Yücel in der Türkei dafür gesorgt, dass die Beziehungen beider Länder an einen Tiefpunkt gelangt waren. Gabriel dämpfte allerdings die Erwartungen. Es werde noch eine Reihe von Gesprächen geben müssen, sagte er.

An diesem Vormittag fällt Sigmar Gabriel eine schwierige Aufgabe zu. Nachdem viele harte Worte gefallen sind, ist es der Bundesaußenminister, der im Streit mit der Türkei um Wahlkampfauftritte in Deutschland die Zeichen wieder auf Deeskalation stellen soll.

In Berlin trifft Gabriel seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu. Dass dieser bei dem Treffen versöhnliche Töne anschlagen wird, ist alles andere als sicher. Der türkische Außenminister weilte am gestrigen Abend noch in Hamburg. Vor dem Hintergrund der Absagen meherer Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker, die in Deutschland für die umstrittene Verfassungsreform der Türkei werben wollten, warf Çavuşoğlu dort der Bundesregierung vor, eine "systematische Gegnerschaft" gegenüber Ankara zu verfolgen.

Türkische Staatsbürger würden in Deutschland "systematisch unterdrückt", sagte Çavuşoğlu in seiner Rede vor der Residenz des türkischen Generalkonsuls in der Hansestadt. Der türkische Außenminister sprach dort vor seinen Anhängern, weil sein ursprünglicher Auftritt in einer Veranstaltungshalle wegen Brandschutzproblemen abgesagt worden war.

"Notwendig, dass wir zu Gesprächen zusammenkommen"

Anzeige

Zu Absagen von geplanten Auftritten türkischer Politiker war es zuvor schon in der baden-württembergischen Stadt Gaggenau sowie in Nordrhein-Westfalen gekommen. Am Wochenende hatte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan höchstpersönlich in den Streit eingeschaltet und der Bundesregierung "Nazi-Praktiken" vorgeworfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wies das als deplaziert zurück.

Der Ton ist also vergiftet, und dementsprechend dämpft Bundesaußenminister Gabriel vor dem Gespräch mit Çavuşoğlu die Erwartungen. Er rechne nicht damit, dass nach dem Treffen "alles erledigt" sei, sagte Gabriel am Dienstagabend im ZDF-"heute-journal". Gehen soll es bei dem Treffen auch um den nach wie vor in der Türkei inhaftierten Welt-Korrespondenten Deniz Yücel.

Es werde einen "Prozess von Gesprächen" geben müssen, "um irgendwann dann wieder in einem besseren Verhältnis zu landen", sagte Gabriel im ZDF. "Durch diese schwierige Phase müssen wir jetzt durch." Es sei jedoch "notwendig, dass wir ins Gespräch kommen und uns nicht nur über Medien Dinge an den Kopf werfen".

Ganz hielt sich Gabriel aber auch nicht an diese Forderung. Erdoğans Nazi-Vergleich nannte er in der Nachrichtensendung "skandalös", das sei ein "schlimmer" und "absurder Vorwurf". Er werde bei seinem Gespräch mit Çavuşoğlu deutlich machen, dass die "Grenze der Gesprächsfähigkeit" erreicht würde, wenn dieser Vorwurf ständig wiederholt würde. Abzuwarten bleibt, ob die beiden Außenminister nach ihrem Treffen versöhnlichere Töne anschlagen werden.