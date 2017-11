8. November 2017, 02:15 Uhr Asien-Reise des US-Präsidenten Trump sagt Überraschungsbesuch im Grenzgebiet zu Nordkorea ab

Der US-Präsident konnte wetterbedingt doch nicht in die demilitarisierte Zone reisen. Zuvor brachte Trump überraschend eine Verhandlungslösung im Konflikt mit Nordkorea ins Spiel.

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch einen überraschenden Besuch in der demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea abgebrochen. Das Weiße Haus gab als Grund schlechtes Wetter an. Zum Zeitpunkt des Fluges habe dichter Nebel geherrscht.

Trumps Hubschrauber kehrte laut mitreisenden Reportern am frühen Morgen um. Trump habe zwei Mal versucht, in die DMZ zu gelangen, sagte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders zu Journalisten. Der Präsident habe eine Stunde auf besseres Wetter gehofft, dann kehrte seine Kolonne nach Seoul zurück.

Trump hielt sich im Rahmen seiner Asien-Reise in Südkorea auf. Im Fokus stand der Konflikt um das Atomprogramm Nordkoreas. Ein Besuch im Bereich der Sperrzone hätte angesichts der gegenwärtigen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA erheblichen Symbolcharakter gehabt. Frühere Präsidenten, darunter auch Trumps Vorgänger Barack Obama und George W. Bush, hatten die Pufferzone zwischen den beiden verfeindeten Ländern besucht. Sie wollten so die Solidarität mit Südkorea unterstreichen und ein Signal der Abschreckung an Nordkorea schicken.

Am Dienstag brachte Trump überraschend eine Verhandlungslösung ins Spiel: "Ich glaube wirklich, dass es sinnvoll ist, dass Nordkorea an den Verhandlungstisch kommt und einen guten Deal für sich herausholt." Vorausgegangen waren zahlreiche gegenseitige Provokationen, mit denen sich Nordkorea und die USA über Wochen hinweg überzogen. In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen testete und damit gegen UN-Resolutionen verstieß.

Trump wird am Mittwochvormittag (Ortszeit) eine Rede vor der Nationalversammlung in Seoul halten. Am Nachmittag fliegt er nach Peking weiter.