27. Mai 2017, 07:10 Uhr Anschlag auf Konzert Zwei weitere Terrorverdächtige in Manchester gefasst









Feedback

Anzeige

Nach dem Terroranschlag auf ein Konzert mit 22 Toten in Manchester hat die britische Polizei zwei weitere Verdächtige gefasst.

Im Land gilt weiterhin die höchste Terrorwarnstufe, Innenministerin Rudd bezeichnete die Lage als "kritisch".

US-Außenminister Rex Tillerson hat sich unterdessen für die Veröffentlichung heikler Informationen zu dem Anschlag entschuldigt.

Die britische Polizei hat nach dem Anschlag auf ein Konzert des US-Teenageridols Ariana Grande in Manchester zwei weitere Verdächtige gefasst. Dabei habe man eine Tür aufgesprengt, um sich Zutritt zum Einsatzort zu verschaffen, teilte die Polizei via Twitter mit. Mit den 22 und 20 Jahre alten Männern befänden sich derzeit elf Terrorverdächtige in Untersuchungshaft. Von zwischenzeitlich insgesamt 13 festgehaltenen Verdächtigen seien zwei wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Latest update pic.twitter.com/KiKoeNzfWf — G M Police (@gmpolice) 27. Mai 2017

Der libyschstämmige Salman Abedi hatte am Montagabend ein Selbstmordattentat auf die Konzertbesucher verübt und dabei 22 Menschen, darunter auch viele Kinder, getötet und Dutzende verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass hinter dem Anschlag ein Netzwerk stand.

Ariana Grande kündigt Benefizkonzert in Manchester an

Ein großer Teil dieses Netzwerk sei nun gefasst, sagte der oberste Ermittler Mark Rowley am Freitag. Die britische Innenministerin Amber Rudd erklärte nach einer Krisensitzung der Regierung, die Situation sei weiterhin "kritisch". In Großbritannien gilt seit dem Anschlag die höchste Terrorwarnstufe.

Anzeige

Die Sängerin Ariana Grande kündigte unterdessen an, in Manchester ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer und ihrer Verwandten zu geben. Einen Termin nannte die 23-Jährige noch nicht.

US-Außenminister entschuldigt sich für Datenleck

Unterdessen hat sich der US-Außenminister Rex Tillerson für die Weitergabe heikler Informationen über den Anschlag entschuldigt. Sein Land übernehme die "volle Verantwortung" dafür, sagte er beim Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson.

Kurz nach dem Anschlag hatten amerikanische Nachrichtenmedien, unter anderem die New York Times, Fotos vom Tatort und Detailinformationen veröffentlicht, die aus dem Material der britischen Ermittler stammten. Offenbar hatten US-Behörden den Medien die vertraulich mitgeteilten Informationen zugespielt. US-Präsident Donald Trump hatte das Datenleck als "zutiefst beunruhigend" bezeichnet und Aufklärung in der Sache angekündigt.