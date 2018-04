22. April 2018, 11:22 Uhr Afghanistan Dutzende sterben bei Selbstmordanschlag in Kabul

Am Sonntag verübten Unbekannte einen Selbstmordanschlag vor einem Zentrum zur Registrierung von Wählern in Kabul.

Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben, 54 wurden verletzt.

Afghanistan will am 20. Oktober die seit drei Jahren überfällige Parlamentswahl nachholen.

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Wählerregistrierungszentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Behördenangaben am Sonntag mindestens 31 Menschen getötet worden. Weitere 54 Personen seien verletzt worden, teilte das Ministerium für öffentliche Gesundheit mit. Die Opferzahlen könnten weiter zunehmen. Nach Angaben des Polizeichefs von Kabul zündete der Attentäter am Eingang des Zentrums inmitten einer Menschenmenge mehrereSprengsätze. Der Selbstmordattentäter habe Zivilisten angegriffen, die sich zum Erhalt von Ausweisen versammelt hätten.

Taliban streiten Verantwortung ab

Eine Woche vor dem Anschlag begannen Behörden damit, Bürger für die Parlamentswahlen im Oktober zu registrieren. Sowohl die islamistischen Taliban als auch ein örtlicher Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) betrachten die afghanische Regierung und demokratische Wahlen als unrechtmäßig. Die Taliban bestritten jedoch, für den Selbstmordanschlag am Sonntag verantwortlich zu sein. Vergangene Woche hatten Extremisten Behördenangaben zufolge drei Polizeibeamte getötet, die für den Schutz von Wählerregistrierungszentren in zwei afghanischen Provinzen zuständig waren.

Der Anschlag wurde in einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadtteil im Westen der Stadt verübt. In mehr als 7000 Wahlzentren können sich volljährige Afghanen zwei Monate lang für die Wahl registrieren lassen. Afghanistan will am 20. Oktober die seit drei Jahren überfällige Parlamentswahl nachholen. Die Abstimmung sollte ursprünglich schon 2015 stattfinden, wurde aber wegen Sicherheitsbedenken und logistischen Problemen immer wieder verschoben. Die Wahl gilt als Generalprobe für die Präsidentenwahl, die im April 2019 stattfinden soll. Die Behörden rechnen damit, dass neben den radikalislamischen Taliban und des IS auch örtliche Anführer und Milizen versuchen werden, die Abstimmung zu stören.