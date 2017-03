10. März 2017, 13:55 Uhr Verbrechen in Herne Was wir über den Fall in Herne wissen









Der 19-jährige Marcel H. soll einen Neunjährigen und einen 22-Jährigen getötet haben. Was ist sein Motiv? Wo hielt er sich versteckt? Und welche Rolle spielt das Darknet? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Von Oliver Klasen

Mehr als drei Tage lang stand Herne unter Schock. Seit diesem Freitag können die Menschen wieder aufatmen. Der Mann, der am Montagabend einen neunjährigen Jungen getötet haben soll, ist gefasst: Am Donnerstagabend betritt er einen griechischen Schnellimbiss unweit des Bahnhofs in der 150 000-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet. "Ich bin der Gesuchte. Rufen Sie die Polizei", sagt er zum Wirt des Lokals.

Als die Beamten kurz danach eintreffen, lässt sich der 19-Jährige widerstandslos festnehmen. Noch im Imbiss erzählt er, dass es in einer nahegelegenen Wohnung brenne. Dort finden die Polizisten die Leiche eines Mannes.

Inzwischen wurde Haftbefehl erlassen. Marcel H. werde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Paul Jansen am Freitagmittag. Tatmotive, Tathergänge, die Umstände der Flucht sowie die Zahl möglicher Opfer liegen aber noch im Dunkeln. Ein Überblick über die wichtigsten Fakten und Ermittlungsergebnisse.

Der Verdächtige Marcel H.

Was wir wissen: Marcel H. war bis Montagabend polizeilich noch nie in Erscheinung getreten. Die Polizei stufte ihn allerdings sofort nach der Tat in Herne als gefährlich ein und warnte mögliche Zeugen, sich dem Mann zu nähern. Marcel H., so heißt es, soll nur wenige Kontakte zu anderen Menschen gepflegt haben. Ein Polizeisprecher beschrieb ihn als "sozial arm". Der 19-Jährige sei Einzelgänger, arbeitslos, gehe nicht zur Schule und habe viel Zeit mit Chats und Spielen im Internet verbracht. Außerdem habe er Kampfsport betrieben. Der Spiegel berichtet, Marcel H., habe erfolglos eine Laufbahn als Berufssoldat angestrebt. Der 19-Jährige habe sich im vergangenen Herbst als Zeitsoldat bei der Bundeswehr beworben, sei jedoch nicht angenommen worden.

Was wir nicht wissen: Die Motive Marcel H.s sind noch vollkommen unbekannt. Die Polizei hat bisher keinerlei Angaben gemacht - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es bis Donnerstagabend hieß.

Die Ermittlungen

Was wir wissen: Nach Angaben des Bochumer Oberstaatsanwalts soll sich Marcel H. bei den polizeilichen Vernehmungen in der Nacht zur Tat geäußert haben. Um 16 Uhr will die Polizei in Dortmund bei einer Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen informieren. In der Wohnung in Herne, wo in der Nacht die zweite Leiche gefunden wurde, sind Experten der Spurensicherung im Einsatz. In weißen Schutzanzügen und mit Mundschutz betraten am Vormittag mehrere Kriminaltechniker das Mehrfamilienhaus. Die Straße vor dem Haus ist weiterhin abgesperrt.

Was wir nicht wissen: Etwa 72 Stunden gelang es Marcel H., sich vor der Polizei versteckt zu halten. Wo er sich in dieser Zeit aufhielt, ist unbekannt. Allerdings gingen die Ermittler stets davon aus, dass sich der 19-Jährige noch in Nordrhein-Westfalen befand. Mehr als 1400 Hinweisen wurde nachgegangen, an mehreren Orten liefen Großeinsätze.

Die erste Tat

Was wir wissen: Gegen 20.30 am Montagabend finden Polizisten im Keller des Reihenhauses, in dem Marcel H. lebt, die Leiche eines neunjährigen Jungen. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um Jaden F. handelt, einen Sohn der Nachbarsfamilie. Der Junge, das ergibt die rechtsmedizinische Untersuchung später, wurde etwa zwei Stunden zuvor durch mehrere Messerstiche getötet. Von Anfang an besteht ein dringender Tatverdacht gegen Marcel H.: Der 19-Jährige soll den Jungen Zeugen zufolge in den Keller gelockt haben. Wie der Anwalt der Familie von Jaden F. der SZ sagte, soll Marcel H. ihn gebeten haben, bei einer Reparatur in seinem Keller die Leiter zu halten. Als Jaden stundenlang nicht nach Hause kam, suchte der Lebensgefährte seiner Mutter nach dem Kind. Wenig später wurde die Leiche des Jungen in dem Keller gefunden. Marcel H. war da schon auf der Flucht.

Was wir nicht wissen: Bisher liegt völlig im Dunkeln, warum gerade der neunjährige Jaden F. zum Opfer wurde.

Die zweite Tat

Was wir wissen: Bei dem in der ausgebrannten Wohnung in Herne entdeckten Toten handelt es sich um einen Mann, der aus Herne stammt und etwa 20 Jahre alt sein sein soll. Die Wohnung befindet sich etwa 300 Meter von dem Imbiss entfernt, an dem sich Marcel H. stellte.

Was wir nicht wissen: Noch ist nicht sicher, ob Marcel H. diesen Mann getötet hat. Es ist nicht einmal klar, auf welche Weise der Mann ums Leben kam, ob er also bereits tot war, als das Feuer gelegt wurde oder ob er infolgedessen starb. Überdies ist unklar, welche Beziehung Marcel H. zu diesem Mann hatte.

Mögliche weitere Taten

Was wir wissen: In einem anonymen Chatbereich im Internet beschreibt ein Unbekannter am Mittwoch nähere Umstände eines möglichen weiteren Verbrechens. Er erzählt, wie er eine Frau überwältigt hat, um an Daten für einen Bankzugang sowie Computer und Telefon zu gelangen. Auch von Folter ist in dem kurzen Eintrag, den die Polizei veröffentlichte, die Rede.

Was wir nicht wissen: Es ist unklar, ob es ein solches Verbrechen tatsächlich gegeben hat. "Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handelt", so ein Polizeisprecher. Dennoch stehe die Frage im Raum, ob Marcel H. weitere Taten begangen haben könnte. Die Ermittler setzten aktuell alles daran, das aufzuklären.

Internet-Bilder, Chats und Audiobotschaften

Was wir wissen: Sowohl im sogenannten Darknet als auch auf dem Portal 4chan ist Material aufgetaucht, das wohl mit der Tat an dem neunjährigen Jungen in Zusammenhang steht. Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben haben, soll sich Marcel H. am Abend vor der Tat mit einem Freund auf Whatsapp unterhalten haben und damit gedroht haben, sich umzubringen. Am nächsten Tag kündigte er an, etwas "Knastwürdiges" zu tun. Kurz darauf schickte er Fotos, auf denen er mit blutverschmierten Händen zu sehen ist und ein Messer abwäscht. Screenshots dieses Whatsapp-Chats tauchten auf 4chan auf, einem Forum, in dem Nutzer anonym Bilder teilen und sich unterhalten können. Es gilt als eine Art "Untergrund" des Internets, hat aber nichts mit dem Darknet zu tun. 4chan ist mit jedem normalen Webbrowser aufrufbar, während für Seiten im Darknet ein spezieller Client wie etwa der Tor-Browser nötig ist, der Verbindungsdaten anonymisiert. Außerdem soll eine Audiobotschaft mit Schilderungen der ersten Tat aufgetaucht sein.

Was wir nicht wissen: Es ist unklar, wer die einzelnen Bilder und Chatprotokolle jeweils ins Netz hochgeladen hat. Auch die Herkunft der Audiobotschaft ist nicht bekannt. Die Polizei machte dazu bisher keine Angaben.

