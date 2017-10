5. Oktober 2017, 18:14 Uhr Unwetter Sturmtief "Xavier" versetzt den Norden in den Ausnahmezustand









Die Deutsche Bahn hat aufgrund des Sturmtiefs Xavier den Zugverkehr in Norddeutschland komplett eingestellt.

den Zugverkehr in Norddeutschland komplett eingestellt. Insgesamt vier Menschen sind bisher ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr in Hamburg hat den Einwohnern zwischenzeitlich geraten, ihre Häuser nicht zu verlassen.

In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus, weil sie die zahlreichen Notrufe nicht mehr bedienen kann.

Xavier zieht derzeit in der zweithöchsten Warnstufe über den Norden Deutschlands.

Das Sturmtief Xavier hat bisher vier Menschen das Leben gekostet und im gesamten Norden des Landes für Chaos gesorgt. In Brandenburg flog ein Ast durch die Windschutzscheibe eines Autos, der Fahrer wurde tödlich getroffen. Drei weitere Menschen kamen durch umstürzende Bäume ums Leben: Ein Lkw-Fahrer in Mecklenburg-Vorpommern, eine Autofahrerin in Potsdam und eine in Hamburg.

Die Kräfte des Sturmtiefs bekam auch die Deutsche Bahn zu spüren, zum Leidwesen ihrer Passagiere: Wo erst nur einzelne Äste und Bäume die Gleise blockierten, ging am Nachmittag gar nichts mehr. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Hamburg wurden die Verbindungen komplett eingestellt. Ein durchgehender Bahnverkehr sei unmöglich geworden, begründete die Deutsche Bahn ihren Schritt. Später standen auch in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern alle Züge still. Wer auf offener Strecke stand, versuchte noch in den nächsten Bahnhof zu kommen.

Update: Sturmtief #Xavier. Der Zugverkehr wurde in mehreren Regionen Deutschland eingestellt. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung. — Deutsche Bahn (@DB_Info) 5. Oktober 2017

Unsere Warnung, sich nicht im Freien aufzuhalten, heben wir hiermit auf.



Dennoch: Vorsicht vor abgebrochenen Ästen!#Unwetter #Hamburg https://t.co/qwITXbEa3A — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) October 5, 2017

In Hamburg sind mindestens zehn Menschen bei dem Unwetter verletzt worden. Innerhalb von zwei Stunden mussten die Einsatzkräfte in der Hansestadt über 700 Mal ausrücken - so oft wie sonst an einem ganzen Tag. "In der Heftigkeit haben wir es selten gehabt", sagte ein Sprecher. Der heftige Sturm zwang die Feuerwehr zu seltenen Maßnahmen: Sie forderte die gesamte Bevölkerung dazu auf, wegen des Sturms ihre Häuser nicht zu verlassen. "Warnung für Hamburg. Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich", twitterte die Feuerwehr. Am späten Nachmittag hob sie ihre Warnung wieder auf.

Auch in weiten Teilen Niedersachsens richtete der Sturm viele Schäden an. In Hannover meldete die Feuerwehr Notlagen wegen umgestürzter Bäume auf Straßen und abgerissener Dachverkleidungen, ein Ast durchschlug die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos.

Wegen des heftigen Sturms im Norden brauchten nicht nur Bahnkunden viel Geduld: etliche Flugverbindungen fielen aus. Die Flughäfen in Bremen, Berlin, Hamburg und Hannover meldeten mehrere gestrichene Flüge. Obwohl der Airport in Hannover nach Angaben einer Sprecherin grundsätzlich angeflogen werden konnte, mussten mehrere Piloten ihre Landeversuche abbrechen und weiterfliegen.

Derzeit kämpfen die Einsatzkräfte im Osten Deutschlands mit den Schäden, die der Sturm hinterlassen hat. In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus, um Unterstützung aus dem Umland zu bekommen. Sie kämen mit den Notrufen einfach nicht mehr hinterher.

Das Sturmtief Xavier fegt mit Orkanböen der Stufe drei über Nord- und Ostdeutschland. Das ist die zweithöchste Warnstufe. Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits vorab eine Warnung herausgegeben.