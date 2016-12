25. Dezember 2016, 09:03 Uhr Texas Sonntagsmesse ohne Gott









Wer seiner Kirche den Rücken kehrt, kann in den gläubigen USA schnell einsam werden. Ein Ex-Pastor schafft für diese Menschen mit der säkularen Oasis-Kirche eine neue Gemeinschaft.

Von Johannes Kuhn, Houston

"Eddie's Exclusive Dance Club" hält nicht, was der Name verspricht. Von exklusiv kann bei diesem abgewrackten Betonflachbau, der zwischen Fast-Food-Ketten und Parkplätzen am Stadtrand von Houston, Texas, liegt, keine Rede sein. Auch zum Tanzen ist an diesem sonnigen Sonntagmorgen niemand gekommen. Und trotzdem passiert hier etwas, das für diese Breitengrade unerhört modern ist: Während sich ein beachtlicher Teil aller Nordamerikaner gerade zum wöchentlichen Gottesdienst versammeln, treffen sich in Houston, mitten im "bible belt" der USA, jene, die ihren Kirchen den Rücken gekehrt haben. Zur Sonntags-Zusammenkunft ohne Gott und Religion.

Die "Oasis Community" bezeichnet sich selbst als "säkulare Gemeinschaft" und will eine "Oasis für die Menschen auf ihrem Lebensweg" sein. Auf den ersten Blick könnte es sich um eine x-beliebige christliche Kirche handeln: Mehr als 70 Menschen sind an diesem Morgen gekommen, begrüßen sich mit Handschlag, plaudern und trinken vor und nach ihrer Versammlung gemeinsam Kaffee. Später dann geht es zum gemeinsamen Mittagessen in ein Restaurant. All jene Rituale also, die den christlichen amerikanischen Sonntagvormittag prägen.

Gründer Mike Aus war einst selbst Pastor - als er vom Glauben abfiel, löste er seine Gemeinde auf. 2012 kam er mit Freunden, die ebenfalls dem Kirchenleben den Rücken gekehrt hatten, auf eine Idee: "Wir merkten, dass es viele Dinge am religiösen Leben gab, die uns gefielen und die wir vermissen", erzählt der 53-Jährige. "Die Gemeinschaft, die Treffen, die Freiwilligenarbeit. Also überlegten wir, wie wir das alles machen könnten, nur ohne Märchen." Mit "Märchen" meint er Gebete, Bibel-Lesungen und Gottesdienst-Rituale.

Bei Oasis sind die wöchentlichen Treffen eher eine Mischung aus Nerd Night und Vereinsabend: Mitglieder halten Vorträge und diskutieren, dazu lädt die Organisation Gastredner ein. An diesem Tag erzählt ein pensionierter Arzt von seiner Reise in den Kaukasus (eine Powerpoint-Präsentation gespickt mit zahlreichen Wodka-Anekdoten); ein junger nigerianischer Amerikaner berichtet davon, wie er als "afrikanischer Amerikaner" statt "Afroamerikaner" aufwächst ("Eltern, Ihr kennt sie...", klagt er grinsend unter großem Gelächter). Zwischen den Beiträgen präsentiert ein Singer-Songwriter seine ironischen Songs und Mike Aus, der Ex-Pastor, predigt nicht oder debattiert Glaubens- und Nichtglaubensfragen, sondern erzählt von den Benefiz-Aktionen der jüngeren Vergangenheit.

Die Gruppe definiert sich ausdrücklich nicht als atheistisch oder anti-kirchlich. "Statt der Bibel können wir über viele Bücher diskutieren", umschreibt es Mike Aus. Atheismus trägt in den USA immer noch ein Stigma: Nur drei Prozent der US-Bürger bezeichneten sich 2014 als Atheisten, vier Prozent als Agnostiker.

Das hängt auch damit zusammen, dass Religionen entgegen des Klischees des amerikanischen Individualismus immer noch große Gemeinschaftsstifter sind: Gerade in ländlichen Gegenden ist der Kirchenbesuch der einfachste Weg, sich einen Bekanntenkreis aufzubauen. Eingewanderte Hindus oder Muslime finden in ihren Religionsgemeinschaften Anschluss. Umgekehrt bedeutet das aber eben auch: Wer nicht dabei ist, gehört nicht dazu und kann auch im Amerika von heute schnell zum Außenseiter werden.

"Es ist das erste Mal, dass ich sagen kann, eine Gruppe von Menschen zu haben, mit denen ich mich sonntags treffe", erzählt Joan Sorens. Die 65-Jährige lebt in einem Vorort von Houston: Ihr Mann ist gläubig und geht jeden Sonntag in die Kirche, ihre Nachbarn ebenso. Weil sie keiner Kirche angehören will, saß sie bislang sonntags immer allein zu Hause. "Menschen brauchen Gemeinschaft und ich hatte das nie", erzählt sie. "Und jetzt gibt es Oasis und ich komme immer wieder."