Eine Lawine reißt neun Skifahrer mit sich. Medienberichten zufolge gibt es vier Tote, fünf Personen sind noch immer unter den Schneemassen verschüttet.

Bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen sind Medienberichten zufolge mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Lawine habe insgesamt neun Skifahrer oberhalb des Ortes Tignes in der Region Savoyen mitgerissen, berichtet der TV- und Radionachrichtensender France Info unter Berufung auf Rettungskräfte.

Das Unglück ereignete sich demnach außerhalb der offiziellen Skipisten auf etwa 2100 Meter Höhe. Fünf Personen seien immer noch unter Schneemassen verschüttet, so die Nachrichtenagentur AFP. Die Lawine von etwa 400 Metern Breite wurde nach Einschätzung der Rettungskräfte von einer Schneeplatte ausgelöst, die offenbar durch eine Gruppe von Skifahrern in Bewegung geraten war.

Nach Angaben der Rettungskräfte könnte die Zahl der Todesopfer noch steigen. Die Retter suchen derzeit mit Hundestaffeln nach Überlebenden. Die Polizei erklärte, die Überlebenschancen der fünf eingeschlossenen Personen seien nicht sehr groß.

Das Skizentrum von Tignes gab auf der Gefahrenskala für Lawinen das Risiko am Montag mit 3 von 5 an. Wegen der französischen Winterferien gibt es in den Skigebieten derzeit viele Gäste. Seit Saisonbeginn hat es in den französischen Alpen und Pyrenäen 13 Lawinenunglücke gegeben, bei denen drei Menschen starben. In der vergangenen Saison wurden 45 Unfälle mit insgesamt 21 Toten gezählt.