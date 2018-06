"Ich habe mich schon vor längerer Zeit in einer Fahrschule angemeldet, habe aber noch keine Bestätigung bekommen. Die Wartezeiten sind lang, weil im Moment natürlich viele Frauen den Führerschein machen wollen. Tatsächlich gibt es zwei Lager: Auf der einen Seite die Leute, die wahnsinnig toll finden, was da gerade passiert und den Führerschein am liebsten schon in der Tasche hätten. Auf der anderen Seite Frauen, die nicht davon ausgehen, dass sich für sie viel verändert und die sich das Ganze erst mal in Ruhe anschauen wollen, bevor sie in ein, zwei Jahren entscheiden, ob sie am Steuer sitzen wollen oder nicht. Ich selbst gehöre zur ersten Kategorie. Am liebsten würde ich sofort losfahren. Ich versuche zwar, geduldig zu sein, aber es fällt mir schwer. Deshalb habe ich schon mal heimlich auf einem Parkplatz geübt. Gesellschaftlich wird sich durch die Aufhebung des Verbots einiges ändern. Frauen werden sich auf dem Arbeitsmarkt neue Bereiche erschließen. Ich kenne mehrere, die gut ausgebildet sind, aber nicht arbeiten, weil der Arbeitsweg ohne eigenes Auto zu beschwerlich ist. Auch wenn ich meinen Führerschein noch nicht habe, werde ich am Sonntag nach draußen gehen, um diesen historischen Tag mitzuerleben." (Foto: privat)

Bild: privat